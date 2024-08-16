Белоруски стали чаще жаловаться на косметологические процедуры 1 16.08.2024, 11:10

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Чем недовольны.

В последнее время участились случаи обращений молодых женщин в Министерство здравоохранения в связи с некачественно предоставленной косметологической процедурой.

Совершенно противоположный эффект вызывали, как правило, процедуры по коррекции объема губ, мимических морщин, всевозможные уколы красоты (витаминные комплексы, гиалуроновая кислота), различные виды пилингов. Как вообще регулируется деятельность, связанная с косметологическими и косметическими процедурами, и как клиентам избежать нежелательных эффектов, рассказала корреспонденту БелТА заместитель начальника управления контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения Инна Возняк.

По закону о лицензировании косметологические услуги отнесены исключительно к лицензируемому виду медицинской деятельности. Этим законом определены как долицензионные, так и лицензионные требования к соискателям и лицензиатам. Они касаются помещений, оборудования, с помощью которого оказываются эти услуги, медицинским работникам.

«Определены требования к стажу работы: не менее 3 лет в должности врача-косметолога, а также требования к наличию квалификационной категории - первая или высшая категория для лица, которое ответственно за проведение таких услуг, а в отношении других врачей - не менее второй квалификационной категории», - пояснила Инна Возняк.

Впрочем, есть еще и косметические услуги - они предполагают прежде всего гигиенический уход за здоровой кожей. Они оказываются косметиками, то есть специалистами без медицинского образования. Такие услуги относятся к бытовым. Как следствие - лицензированию в Министерстве здравоохранения они не подлежат и относятся к компетенции Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Несмотря на такое четкое разграничение и разделение компетенций косметолога и косметика, ряд субъектов хозяйствования все-таки оказывает услуги по косметологии, но без наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности.

«Казалось бы, косметики имеют право оказывать поверхностные пилинги. Вместе с тем они идут дальше и делают срединные пилинги, которые находятся в компетенции исключительно врачей-косметологов. Естественно, возможны необратимые последствия, которые негативно сказываются на коже лица и меняют внешний эстетический вид женщины. Женщина приходит за улучшением внешнего вида, а получает совершенно противоположный эффект», - заметила заместитель начальника управления.

При рассмотрении поступивших в Минздрав обращений выясняется, что услуга предоставлялась либо на дому специалистом без медицинского образования, либо в салонах красоты, которые не имеют лицензию на медицинскую деятельность. Как правило, процедуры предоставлялись без договора на оказание таких услуг и с оплатой наличными деньгами непосредственно исполнителю этих услуг.

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