В Керчи после ночных взрывов вспыхнул мощный пожар
- 16.08.2024, 11:12
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Появились спутниковые снимки.
В Керчи на востоке временно оккупированного Крыма в ночь на 16 августа раздавались взрывы. После этого в городе был зафиксирован пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах в Керчи этой ночью. На фоне этого российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.
В сети также писали о работе российской противовоздушной обороны. Гауляйтеры также заявляли о работе ПВО в Крыму.
Мониторинговая группа «Крымского ветра» опубликовала спутниковые снимки, на которых зафиксирован пожар в окрестностях Керчи. Как отмечается, пока неизвестно, где именно вспыхнул огонь.
Также «Крымский ветер» не исключает, что в Керчи мог быть поврежден зенитный комплекс «Панцирь-С1», но подтверждения этого нет.