закрыть
16 августа 2024, пятница, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Керчи после ночных взрывов вспыхнул мощный пожар

  • 16.08.2024, 11:12
  • 2,794
В Керчи после ночных взрывов вспыхнул мощный пожар

Появились спутниковые снимки.

В Керчи на востоке временно оккупированного Крыма в ночь на 16 августа раздавались взрывы. После этого в городе был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах в Керчи этой ночью. На фоне этого российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

В сети также писали о работе российской противовоздушной обороны. Гауляйтеры также заявляли о работе ПВО в Крыму.

Мониторинговая группа «Крымского ветра» опубликовала спутниковые снимки, на которых зафиксирован пожар в окрестностях Керчи. Как отмечается, пока неизвестно, где именно вспыхнул огонь.

Также «Крымский ветер» не исключает, что в Керчи мог быть поврежден зенитный комплекс «Панцирь-С1», но подтверждения этого нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин