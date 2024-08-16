В Керчи после ночных взрывов вспыхнул мощный пожар 16.08.2024, 11:12

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Появились спутниковые снимки.

В Керчи на востоке временно оккупированного Крыма в ночь на 16 августа раздавались взрывы. После этого в городе был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах в Керчи этой ночью. На фоне этого российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

В сети также писали о работе российской противовоздушной обороны. Гауляйтеры также заявляли о работе ПВО в Крыму.

Мониторинговая группа «Крымского ветра» опубликовала спутниковые снимки, на которых зафиксирован пожар в окрестностях Керчи. Как отмечается, пока неизвестно, где именно вспыхнул огонь.

Также «Крымский ветер» не исключает, что в Керчи мог быть поврежден зенитный комплекс «Панцирь-С1», но подтверждения этого нет.

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