«Путин виноват сам» 16.08.2024, 11:37

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В ISW назвали главный просчет РФ в Курской области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, почему стала возможной успешная Курская операция ВСУ. Одна из причин в том, что Россия недооценивала Украину.

«Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как «спящий» участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточных мер для защиты российской территории», - говорят аналитики.

В ISW также добавили, что если бы россияне постоянно планировали защищаться от украинского вторжения, они скорее создали бы более сплоченную и четкую структуру.

«И здесь Путин виноват сам, ведь долгое время не объявлял военное положение - и не делает этого до сих пор», - говорится в сообщении.

По словам ISW, из-за этого Москва считала, что все под контролем, а «СВО» охватит территорию Украины, то есть что боевые действия будут по ее правилам. Тем временем война постучалась в дома самих россиян на их же территории.

«Прорыв Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала», - заключают аналитики.

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