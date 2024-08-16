закрыть
16 августа 2024, пятница, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин виноват сам»

  • 16.08.2024, 11:37
  • 1,872
«Путин виноват сам»

В ISW назвали главный просчет РФ в Курской области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, почему стала возможной успешная Курская операция ВСУ. Одна из причин в том, что Россия недооценивала Украину.

«Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как «спящий» участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточных мер для защиты российской территории», - говорят аналитики.

В ISW также добавили, что если бы россияне постоянно планировали защищаться от украинского вторжения, они скорее создали бы более сплоченную и четкую структуру.

«И здесь Путин виноват сам, ведь долгое время не объявлял военное положение - и не делает этого до сих пор», - говорится в сообщении.

По словам ISW, из-за этого Москва считала, что все под контролем, а «СВО» охватит территорию Украины, то есть что боевые действия будут по ее правилам. Тем временем война постучалась в дома самих россиян на их же территории.

«Прорыв Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала», - заключают аналитики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин