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Минздрав объявил о подготовке к появлению обезьяньей оспы в Беларуси

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  • 16.08.2024, 11:54
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Минздрав объявил о подготовке к появлению обезьяньей оспы в Беларуси

В ведомстве раскрыли детали.  

В Министерстве здравоохранения Беларуси 16 августа заявили, что специалисты готовы «к существующей вероятности завоза» обезьяньей оспы в нашу страну с территории других государств, пишет telegraf.news.

В ведомстве подчеркнули, что пока случаев заболевания не зарегистрировано. Однако подчеркнули, что «любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера».

Там отметили, что профильные специалисты еще в 2022 году «разработали набор реагентов», который «позволяет проводить диагностику данного заболевания методом ПЦР в режиме реального времени». Также в Беларуси есть и лаборатории, которые позволяют «позволяют проводить диагностику данного заболевания методом ПЦР в режиме реального времени».

Кроме того в Минздраве рассказали, что белорусские эксперты участвуют в глобальной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «лабораторного контроля качества диагностики вируса оспы обезьян».

А чтобы не допустить завоз и распространение инфекций, на госгранице проводят «санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по заболеваниям, в том числе, из числа стран, неблагополучных по оспе обезьян», заявили в ведомстве.

Напомним, ранее ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян в Африке «чрезвычайной ситуацией», которая представляющей опасность для всего мира. Первый случай обезьяньей оспы уже зарегистрировали и в Европе. О заболевании и симптомах можно почитать по ссылке ниже.

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