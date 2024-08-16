Минздрав объявил о подготовке к появлению обезьяньей оспы в Беларуси

Минздрав объявил о подготовке к появлению обезьяньей оспы в Беларуси3
- 16.08.2024, 11:54
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В ведомстве раскрыли детали.
В Министерстве здравоохранения Беларуси 16 августа заявили, что специалисты готовы «к существующей вероятности завоза» обезьяньей оспы в нашу страну с территории других государств, пишет telegraf.news.
В ведомстве подчеркнули, что пока случаев заболевания не зарегистрировано. Однако подчеркнули, что «любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера».
Там отметили, что профильные специалисты еще в 2022 году «разработали набор реагентов», который «позволяет проводить диагностику данного заболевания методом ПЦР в режиме реального времени». Также в Беларуси есть и лаборатории, которые позволяют «позволяют проводить диагностику данного заболевания методом ПЦР в режиме реального времени».
Кроме того в Минздраве рассказали, что белорусские эксперты участвуют в глобальной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «лабораторного контроля качества диагностики вируса оспы обезьян».
А чтобы не допустить завоз и распространение инфекций, на госгранице проводят «санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по заболеваниям, в том числе, из числа стран, неблагополучных по оспе обезьян», заявили в ведомстве.
Напомним, ранее ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян в Африке «чрезвычайной ситуацией», которая представляющей опасность для всего мира. Первый случай обезьяньей оспы уже зарегистрировали и в Европе. О заболевании и симптомах можно почитать по ссылке ниже.