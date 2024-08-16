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Канада разрешила ВСУ использовать ее оружие в Курской области без ограничений

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  • 16.08.2024, 11:54
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Канада разрешила ВСУ использовать ее оружие в Курской области без ограничений

Министерство национальной обороны cделало официальное заявление.

Канада позволила Украине свободно использовать полученную бронетехнику на территории России. Как пишет CBS, об этом заявило в четверг Министерство национальной обороны Канады.

«Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их возможности. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы жертвуем Украине», — заявила в пресс-релизе Андре-Анн Пулен, представитель министерства обороны.

Кадры новостей, снятые CNN вдоль украинской границы в четверг, показали патрульную машину Senator канадского производства, пересекающую границу с Россией. При этом неясно, что именно из пожертвованного Канадой оборудования находилось в руках ВСУ, когда они штурмовали границу 6 августа.

Канада пожертвовала восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных боевых машин поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.

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