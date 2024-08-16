Эксперт: С пленными кадыровцами возникла дилемма 16.08.2024, 12:06

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Какие военные РФ из-под Курска первыми пойдут на обмен?

Украина во время прорыва в Курскую область захватила в плен три категории российских военнослужащих. Наибольшее количество — срочники, которых Кремлю будет опасно возвращать «всех скопом». Еще одна проблема — «кадыровцы», которые раньше шли по «высокому обменному курсу», но теперь с ним не все в порядке. О том, какие категории россиян первыми пойдут на обмен, экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак рассказал в эфире телеканала «Киев 24».

Ступак выделили три категории россиян, которые попали в плен, когда ВСУ начали прорыв в Курской области — это «кадыровцы», срочники, служащие ФСБ РФ. Наименее проблемные — это фсбшники. С остальными будет не все в порядке, особенно — с «кадыровцами». По его словам, ранее существовал «догмат», что эта категория пленных имеет «высокий обменный курс». Однако на этот раз командир подразделения «Ахмат» отказался от этих военных, заявив, что «кадыровцы в плен не сдаются». То есть предыдущий сценарий уже как бы не выполняется. Если же эти люди вернутся в РФ, их ждет прямая дорога на фронт и штрафной батальон, пояснил эксперт.

«Сразу выставляется планка, что никого [из кадыровцев — ред.] менять не будут. Здесь такая дилемма: будут ли менять кадыровцев, и вообще захотят ли эти пленные возвращаться в Российскую Федерацию», — отметил Ступак.

Вторая категория пленных — это российские срочники. Их будут менять охотно и могут вернуть «всех скопом», сказал эксперт. Впрочем, в таком случае у российского населения могут возникнуть «вопросы» к Кремлю, поэтому их могут обменять в несколько заходов, а не всех одновременно.

Третья категория — это сотрудники ФСБ РФ. На сегодня не ясно, служащие каких конкретно подразделений оказались в плену, но в первую очередь речь идет о пограничниках. По мнению экс-сотрудника СБУ, их будут менять с охотой.

Относительно того, каких украинских военных в плену приобщат к обмену, собеседник журналистов предположил, что возможен формат обмена «всех на всех». Однако стоит учесть, что у РФ «особое отношение» к бойцам 12 бригады Нацгвардии. Россияне больше склонны их держать в тюрьмах и пытать, чем отпускать, подчеркнул он.

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