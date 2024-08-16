«Курская операция перевернула геополитическую шахматную доску» 1 16.08.2024, 12:17

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Запущены необратимые процессы.

Операция ВСУ в Курской области стала толчком к тому, что западные партнеры заговорили о следующем этапе поддержки Украины. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал кандидат политических наук, глава «Международной ассоциации малых городов» Алексей Буряченко.

Он убежден, что успешная Курская операция уже вошла в историю.

Буряченко подчеркнул, что чужие земли Украине не нужны, но она имеет право на самозащиту согласно нормам международного права.

«И, конечно же, когда мы не можем использовать западное дальнобойное оружие на всю длину поражения вглубь Российской Федерации, так или иначе, мы должны каким-то образом защищать наши мирные города, наших мирных людей, по которым Российская Федерация постоянно наносит удары. Наносила раньше, до операции в Курской области. И более того, даже подсчитали, что несколько тысяч разного рода ракет, КАБов, артиллерии сыпалось постоянно на территорию Сумской области и конкретно города Сумы. Там постоянные гражданские жертвы… Поэтому это ничто иное, как реализация нашего права на самозащиту», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Украину, которая защищается от агрессора, поддержали и в США, и в Европейском Союзе.

«И по реакции, скажем так, мировых средств массовой информации стало абсолютно очевидно: все понимают, что происходит, и все понимают и ждут от ключевых игроков и партнеров Украины, а прежде всего, напомню, — это Соединенные Штаты, Британия, Франция и та же Германия — перехода на следующий этап поддержки Украины. А именно — дать разрешение все-таки использовать западное вооружение вглубь территории Российской Федерации. Если этого нет, то, собственно говоря, кроме как созданием такой нейтральной от российских войск зоны, что сейчас происходит на Курщине, по-другому мы не можем защитить наши мирные города. Это абсолютно очевидно», — сказал Буряченко.

Он также обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, насколько режиму безразличны россияне в Курской области.

«Путин готов бросать своих людей на Курщине и при этом продолжать наступать на Донбассе… Мне кажется, что уровень лояльности к Кремлю и лично к Путину на этих территориях Курской, Белгородской области сейчас значительно меньше, чем, скажем, на другой территории Российской Федерации», — сказал эксперт.

По мнению Буряченко, то, что война уже переходит на территорию агрессора, чрезвычайно сильно влияет на внутриполитическую ситуацию в самой Российской Федерации.

«Одним словом, запущены чрезвычайно системные процессы в этой Курской спецоперации. И Украина, я повторюсь, смогла перевернуть эту геополитическую шахматную доску. И теперь наши партнеры уже вынуждены корректировать свое взаимодействие с Украиной и делать другие приоритеты. Если раньше они все равно хотели договариваться так или иначе, искать какие-то компромиссы с Российской Федерацией, которая, напомню, является наибольшим ядерным государством в мире, то теперь уже готовы делать ставку именно на Украину в борьбе с путинским режимом. И действительно, прежде всего, если и разговаривать с Российской Федерацией, то разговаривать исключительно с позиции силы. И мы видим, что никаких «красных линий», собственно говоря, для этого уже нет. Это открывает, скажем, такой целый веер как дипломатических, так и военных возможностей», — подчеркнул он.

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