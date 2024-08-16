Популярный банк изменил условия выдачи кредита на покупку жилья
- 16.08.2024, 12:18
Введен территориальный принцип.
С сегодняшнего дня изменены условия выдачи кредита «Ипотека Экспресс». Ставка в 12,5% годовых сохранилась, но − введен территориальный принцип. Так, если до этого можно было быть очередником в Гомеле, Скиделе или Житковичах, а приобрести квартиру с кредитом по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя. Будет действовать территориальный принцип. На нововведение обратил внимание телеграм канал «Литовская о жилье».
Согласно введенным изменениям, «Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшающих жилищные условия в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах районного подчинения и улучшающих жилищные условия в пределах границ соответствующего района, при предоставлении справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на имя кредитополучателя».