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Популярный банк изменил условия выдачи кредита на покупку жилья

  • 16.08.2024, 12:18
Популярный банк изменил условия выдачи кредита на покупку жилья

Введен территориальный принцип.

С сегодняшнего дня изменены условия выдачи кредита «Ипотека Экспресс». Ставка в 12,5% годовых сохранилась, но − введен территориальный принцип. Так, если до этого можно было быть очередником в Гомеле, Скиделе или Житковичах, а приобрести квартиру с кредитом по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя. Будет действовать территориальный принцип. На нововведение обратил внимание телеграм канал «Литовская о жилье».

Согласно введенным изменениям, «Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшающих жилищные условия в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах районного подчинения и улучшающих жилищные условия в пределах границ соответствующего района, при предоставлении справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на имя кредитополучателя».

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