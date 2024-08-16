«А как же своих не бросаем? Когда все изменилось?» 5 16.08.2024, 12:45

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Жители российского приграничья в ярости из-за бездействия властей и теперь помогают только ВСУ.

Силы обороны Украины день за днем расширяют зону боевых действий на территории страны-агрессора в Курской области. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность приграничных областей нашией страны – в первую очередь Сумской. Под контролем украинских военных уже находятся более 80 населенных пунктов Курщины, а местные только начали осознавать, что российская власть их действительно бросила.

Подробнее о ситуации говорится в материале OBOZ.UA.

Спасайте себя сами

Российские чиновники с серьезными лицами записывают ролики, где дают рекомендации жителям Курской области как вести себя при обстреле и что делать тем, кто хочет уехать. Но на самом деле четко организованной эвакуации нет – фактически власть сняла с себя ответственность.

Кинула власть курян и с программой переселения. Выяснилось, что жилищные сертификаты для жителей приграничных районов Курской области действуют только в пределах региона. Из-за этого в областном центре, куда чаще всего от боевых действий уезжают люди, резко выросли цены на жилье. Это касается как купли-продажи, так и аренды. Жители приграничья жалуются, что постоянно находиться в пунктах временного размещения в жутких условиях невозможно, но арендовать по таким ценам – нереально.

По данным российского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, теперь возникла и новая проблема – выделенных правительством России 1,8 млрд рублей на жилищные сертификаты хватило лишь на несколько сотен семей. Тем, кто не написал заявления на переселение несколько дней назад, власти говорят, что теперь придется вставать в очередь. То есть, давай до свидания. В связи с этим обозленные местные жители готовят обращение к Путину и врио губернатора Курской области Смирнову.

Грандиозный скандал разразился после вчерашнего заявления депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. В интервью росСМИ он рассказал, что выехавшие из Курской области граждане в соцсетях и мессенджерах задают вопросы о том, когда им удастся вернуться домой – «к нормальной жизни».

«Вопрос к тем жителям приграничья: почему они считают, что кто-то за них должен что-то делать?… Я думаю, что из этих областей эвакуироваться должны только женщины, дети и старики, а мужчины должны показать, что они мужики, подписать контракт и пойти защищать Родину», – заявил Милонов.

Его слова вызвали бурю возмущения у жителей приграничья РФ. В социальных сетях они не подбирали слов, чтобы высказать свое отношение и к Милонову, и в принципе к российской власти.

«Ну, если нам ни Милонов, ни государство ничего не должны, а напомню: одна из ПЕРВЕЙШИХ обязанностей гос-ва ЗАЩИТА СВОИХ ГРАЖДАН, то, пожалуй, и мы НИЧЕГО не должны государству. Как и зарплату немалую недоделку депутату, который, кроме абсолютно дебильных предложений ничего для страны никогда не сделал», – написала жительница Курщины Светлана Шишова в Telegram.

Возмущенные куряне даже предложили организовать для «украинской ДРГ» коридор к дому Милонова на Рублевке – «вот пусть и защищается». Общее у всех комментаторов одно: никто из них и их близких не собирается идти воевать.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов назвал «инициативу» Милонова отличным уроком на будущее не только для жителей Курской области, но и для всех россиян.

«Раньше он боролся с ЛГБТ, а теперь взялся за курян. Нечего мол их эвакуировать, пусть идут воюют. Вопросом о том, почему они должны воевать, если они десятилетиями финансировали жравших в три горла путинских силовиков, депутат, конечно, не задается. Впрочем, для курян - да и для прочих граждан - это отличный урок на будущее. Если государство лишает прав одну социальную группу - например, ЛГБТ - не надо думать, что это вас не касается. Если государство сразу не встретит отпор, то распоясается и в конце концов доберется до всех прочих - до вас в том числе», - убежден Галлямов.

Помощь от Украины

В то время, как российская власть показала свое истинное отношение к жителям приграничного региона, Украина делает все, чтобы им помочь. Причем не словами, а на деле.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в пределах зоны безопасности на территории РФ, которую создают СОУ для защиты приграничных областей нашей страны, находятся гражданские россияне. Она подчеркнула, что они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

Поэтому украинскими защитниками планируется проведение гуманитарных операций по поддержке жителей Курской области. Украинские войска будут допускать международные организации в указанную зону безопасности с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга ситуации.

Кроме того, по словам Верещук, Украина планирует открыть на Курщине коридоры по эвакуации гражданских.

«Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы. Относительно гуманитарного коридора в сторону РФ: такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Пока такого запроса не поступало», - отметила она.

Тем временем уже открыта круглосуточная горячая линия для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или которые хотят эвакуироваться в Украину.

Они могут позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp, а также на электронную почту: hotlinesos24@gmail.com.

На подконтрольной Украине части Курщины уже создана и военная комендатура. Российские пропагандисты с пеной у рта убеждают соотечественников, что это чуть ли не для террора гражданских, но на самом деле - с целью обеспечить правопорядок и первоочередные потребности местного населения.

Сейчас украинские военные помогают жителям Курщины, которых бросила российская власть, даже продуктами и лекарствами.

«Этим мы и отличаемся от России. Они пришли к нам, чтобы оккупировать, мы – для защиты своей страны. Они убивают гражданских, насилуют, мародерствуют, а наши воины в приграничье РФ берут в плен врага, но помогают местным», – поделился с OBOZ.UA офицер одной из бригад ВСУ, которая выполняет задачи в Курской области. Причем, по его словам, это видят и жители приграничья собственными глазами, и никакие потуги российской пропаганды этого не изменят.

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