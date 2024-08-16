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Россиянин приехал в «Бенякони» за купленным внедорожником, но его ждал «сюрприз»

  • 16.08.2024, 13:40
  • 2,184
Россиянин приехал в «Бенякони» за купленным внедорожником, но его ждал «сюрприз»

Машины не было, а на руках – только липовые документы.

Гражданин Российской Федерации на популярной торговой интернет-площадке нашел объявление о продаже автомобиля из Евросоюза.

Мужчину заинтересовал Toyota Land Cruiser 2014 года выпуска, который обошелся бы ему в 2 миллиона российских рублей (для понимания: это около 73 тысяч белорусских рублей).

Россиянин связался с продавцом.

Диалог они вели через WhatsApp. В ходе беседы были оговорены все нюансы, а через мессенджер пересланы необходимые документы для заключения договора, кроме того была назначена предоплата в размере 42 тысяч российских рублей (около 1,5 тыс BYN), пишет autogrodno.by со ссылкой на телеграм-канал «102. Неман».

Из особенностей сделки было то, что покупатель должен был приехать из Российской Федерации в Республику Беларусь в пункт пропуска в Вороновском районе (там находится ПП «Бенякони») и самостоятельно забрать свой автомобиль.

Мужчина положил на счет указанную сумму, а сам отправился на границу.

Надо отметить, что предполагаемый продавец был очень убедителен, так как у покупателя не возникло никаких сомнений, что это может быть мошенник.

Итог

В итоге, россиянин приехал на границу, показал документы, где его «обрадовали»: такого автомобиля нет и не было, а документы, которые он предоставил, оказались не действительными и оформлены с ошибками.

За помощью в поиске лжепродавца и возвращении уплаченных денег потерпевший обратился в местные органы внутренних дел.

За мошенничество в крупном размере Вороновским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

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