BILD: В Курской области началась путинская операция «Месть» 16.08.2024, 13:21

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Немецкий эксперт раскрыл ее суть.

В Курской области началась путинская операция «Месть». В ее рамках российские соцсети начали публиковать много кадров погибших бойцов ВСУ в Курской области. На это обратил внимание эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Так, через несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин обещал дать «достойный ответ» на «террористическое» нападение Украины на Курскую область, российские военные начали распространять кадры и видео уничтоженной украинской техники и погибших бойцов ВСУ.

«Украина использует в Курской области 200-300 военных машин и несколько тысяч солдат. Мы видим, что Россия около 30-40 машин, вероятно, до 10% из них сумела вывести из строя», — говорит Юлиан Рёпке.

Эксперт отметил, что российские военные публикуют видео, где близко сняты лица и раны погибших украинских защитников, а также есть кадры, как с павших срывают голубовато-желтые шевроны и забирают военные удостоверения, а также видео, где намеренно сложены в кучу тела.

Юлиан Рёпке считает эту жестокость демонстративной. Жертвами гнева и ненависти россиян, по его мнению, становятся и пленные. На их головы надевают черные мешки, в ряде случаев звучат оскорбления и издевательства.

«Жестокая месть пока не слишком помогла российской армии. Украинским войскам за последние несколько дней удалось еще больше расширить зону своего присутствия в Курской области. С 14 августа захвачено еще как минимум четыре населенных пункта. Российские войска, по данным Министерства обороны РФ, за последние сутки смогли отвоевать одно село. Россия, однако, продолжает перебрасывать в Курск все больше подкреплений. Операция «Месть», таким образом, только начинается», — считает Юлиан Рёпке.

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