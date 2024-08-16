ГАИ отправила на дороги Беларуси «Стрелу» 1 16.08.2024, 13:55

Особое внимание будет уделяться «зонам массового отдыха граждан».

В МВД Беларуси сообщили о дополнительных мерах по обеспечению безопасности на дорогах Республики. Так, в предстоящие выходные, с 16 по 18 августа, ГАИ отправила патрули на дороги «местного значения» и в «зоны массового отдыха граждан». Особое внимание инспекторы пообещали уделить нетрезвым водителям и тем, у кого нет прав, пишет telegraf.news.

В ведомстве подчеркнули, что в приоритете сотрудников ГАИ будут нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжёлыми последствиями. Так, за вождение в пьяном виде и без прав стражи дорог пообещали «своевременно отстранять» от вождения. Кроме того, в наиболее аварийные регионы Беларуси решили отправить рейдовые группы ДПС «Стрела».

«С учётом установившейся тёплой погоды усилен контроль на дорогах местного значения и в зонах массового отдыха граждан. Организован обмен нарядами ДПС граничащих районов Минской и Брестской областей. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» направлены в наиболее аварийные регионы», — отметили в МВД Беларуси.

В ГАИ посоветовали водителям быть особенно внимательными в «плотном транспортном и пешеходном потоках», следить за обстановкой на дороге и не отвлекаться во время движения. Крайне важно обеспечить безопасную перевозку пассажиров, соблюдать скорость, правила обгона, проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

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