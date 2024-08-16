Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ 16.08.2024, 14:04

Целью является не только поражение мест стоянок самолетов.

Российская авиация из-за мощных ударов ВСУ находится в кризисном положении. Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Необходимо отметить, что фактически за две недели Украина нанесла удары по шести аэродромам на территории России. Это аэродром «Морозовск», это «Липецк», это «Халино», это «Борисоглебск», это «Балтимор» под Воронежем и «Саваслейка». То есть можно отметить, что Украина достаточно серьезно взялась сейчас как раз именно за аэродромы, поскольку на одних аэродромах базируются преимущественно носители управляемых авиабомб, такие самолеты как Су-34 в частности, например, «Липецк» и «Морозовск», и там уничтожались склады с авиабомбами. В «Саваслейке» действительно находится МиГ-31К, там есть военно-транспортная авиация и есть склады, в частности с ракетами «Кинжал», - сказал он.

Целью Украины является не только поражение мест стоянок самолетов, но и удары по расположению ракет и авиабомб. В РФ сегодня есть серьезные проблемы с защитой своих складов.

«Авиабомбы, ракеты, горюче-смазочные материалы, все, что расположено на складах, инфраструктурные объекты аэродрома ты никуда не перевезешь. И, соответственно, по ним сейчас прицельно наносят удары украинские силы для того, чтобы выводить из строя либо аэродромы как таковые, и для того, чтобы делать их невозможными для использования для противника, либо наносят удары по складам, где хранятся именно боеприпасы, снаряды и средства авиационного поражения, которые использует Россия. В «Саваслейке», в частности, есть повреждения. Уже есть спутниковые снимки, сейчас они верифицируются. Там был пожар, есть уничтоженные складские помещения как раз возле аэродрома», - сказал он.

Эксперт подтверждает догадки СМИ, что на этом аэродроме на складах могли быть уничтожены ракеты «Кинжал».

«Если мы лишили запаса России на 2-3 месяца, например, а там не меньше ракет должно было бы находиться, соответственно, это уже довольно-таки успешный результат. Поэтому сейчас идет комплексная работа для того, чтобы уменьшить возможности российской авиации. И эта работа ведется и украинскими средствами ПВО, и ударами непосредственно по российским аэродромам», - сказал Мусиенко.

По прогнозам эксперта, российскую авиацию ждут непростые времена.

«Ведь они вынуждены искать новые аэродромы, дополнительные возможности. А достаточно многое привязано именно к существующей аэродромной сети, потому что оттуда осуществляются вылеты, маршруты, пилоты уже, которые научились, которые как раз привыкли к тому, чтобы осуществлять вылеты именно с этих аэродромов. Если их перебазировать, возможны ошибки, как было в Моздоке, когда неопытный экипаж фактически заходил на посадку, и борт упал в горах, потому что они не знали о ландшафте местности, они там не летали. Это все тянет за собой достаточно серьезную цепочку, и пока Украина ждет, что Запад даст нам право бить, в частности ATACMS по территории России, никто не сидит сложа руки и наносит удары. За июль Украина уже превзошла Россию в так называемых дипстрайках, в ударах по ее территории. Почти на 100 дронов больше Украина запустила, чем Россия. Поэтому здесь прогресс очевиден», - подчеркнул Мусиенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com