Где находится самый дорогой дом, который купили в июле за пределами Минской области 16.08.2024, 14:08

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Обошелся он покупателю в 205 тысяч долларов.

Самый дорогой дом, проданный в июле 2024 года за пределами столицы, находится в Гомельской области. Realt узнал, сколько он стоит и где именно он находится.

Двухэтажный коттедж находится в деревне Наровчизна в пригороде Мозыря. Но по сути это в самом городе.

Согласно данных сделки, общая площадь дома составляет почти 120 квадратных метров. В доме два этажа и терраса.

Коттедж был построен в 2017 году на участке в 10 соток. Обошелся он покупателю в 205 тысяч долларов.

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