По словам Аладдиновым Anti-Colorados, Defence-Line

16.08.2024, 14:10

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Над головой генерала Конашенкова явно сгущаются тучи.

Как это ни странно, но над головой генерал-ефрейтора бронекопытных информационных войск – Конашенковым, явно сгущаются тучи. Дело не в том, что он утратил бдительность и где-то сказал кусочек правды. Как раз с этим у него все в порядке, и 2,5 года откровенной чуши его закалили до такой степени, что он уже созрел для получения звания маршала. А проблемы его лежат в другой плоскости. Дело в том, что за последние дней 10, его явно переплюнул командующий Кадыровским TikTok спецназом «Лахмат». Сейчас он выдает такие вещи, что диву даются даже сами лапти, чего не случалось с Конашенковым. Он уже несколько раз размещал и удалял тексты и видео, которые оказались перебором даже для российской пропаганды. То есть, товарищ старается и усиленно ищет новое направление для того, чтобы эффективно и быстро пробить очередное дно.

Собственно говоря, Лапти Аладдинов действует строго в соответствии с линией партии и правительства, другое дело, что его фантазия оказалась слишком буйной для ее публичной демонстрации. Возможно, это врожденная способность, а может быть, это действие специальных препаратов, которые дают сознанию импульс для движения в неведомые дали. Говорят, что когда герой начинает уже совсем заговариваться, то остановить его можно только ключевой фразой: «Овец нет». Но по большому счету, он рассказывает то, что хочет услышать сам Путин, и чего так ждут лапти, а именно, что ВСУ в Курской области уже практически разбиты и отброшены на территорию Украины.

В самом деле, лапти никак не могут уложить в своей голове то, что война, которую они так хотели и приветствовали, может прийти на их землю. А как говорится, интернет помнит все, и в частности то, как радостно лапти из Курской области провожали колонны своих военных на территорию Украины. Они точно знали, куда и зачем идут их войска. Пациентов никто не выгонял на улицу для того, чтобы демонстрировать свой восторг от происходящих событий.

Я не устану тыкать в еблет сочувствующим курску этим видео 2022 года, где курвяне радостно провожают своих ублюдков убивать украинцев. pic.twitter.com/QyCNXdAVFd — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) August 14, 2024

Теперь же они бегут, не понимая, за что им такое наказание. Понятно, что и они, и те. кто все это смотрит по телевизору, надеются на быстрое окончание всего этого позора, чтобы можно было забыть происходящее как дурной сон. С этим у них все в порядке, поскольку такое они забывают практически мгновенно. Но для этого нужно, чтобы с их территории кто-то выдавил ВСУ. И вот бодрый генерал дает лаптям то, что им так хочется, при этом переплевывая самого Конашенкова. Часть их «военкоров» тоже пошли по этому пути и публикуют какие-то веселые картинки, сопровождая их текстами, приятными для глаза лаптей.

Но если присмотреться к тому что происходит прямо сейчас, то можно обнаружить удивительные аналогии с тем, что происходило примерно в эти же дни, но уже в далеком 1941-м году. В своих дневниках начальник генштаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер, кроме всего прочего, кратко излагал ежедневные сводки воздушной разведки. И вот практически каждый день он писал о том, что в оперативном тылу противника наблюдается скопление железнодорожного транспорта на станциях Смоленской, Брянской и даже Курской областей. Он отмечал, что на станциях возникают заторы из-за того, что часть поездов пытается прорваться на восток, а навстречу им движутся эшелоны с войсками. И поскольку пропускной способности станций не хватает, возникает что-то вроде коллапса, чем пользуется Люфтваффе, нанося удары по этому скоплению поездов.

Далее Гальдер описывает ситуацию, которая была вызвана двумя встречными факторами. Первый – беспорядочная и запоздавшая эвакуация, второй – спешная переброска войск второго и третьего эшелона к западной границе, с целью остановить прорыв немецких войск. Все это усугублялось тем, что Вермахт продвинулся уже настолько, что ему удалось захватить гигантские склады вооружений, которые предназначались тому личному составу, который ехал налегке к линии фронта.

То есть, все это воинство должно было где-то выгрузиться и получить оружие, боеприпасы, технику и остальное довольствие уже на месте, но это место оказалось километрах в 100 за линией фронта, правда красные армейцы этого еще не знали, как не знали и того сколько их войск, к тому моменту, уже сдались в плен.

Не правда ли, что-то это напоминает? А вот что пишет вражеская пресса, по поводу продолжающаяся волны эвакуации населения районов, в которых идут боевые действия:

«Власти Курской области приняли решение о принудительной эвакуации жителей поселка Глушково и прилегающего к нему района, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов… Глушковский район граничит с Суджанским… До этого власти Курской области объявили эвакуацию жителей Суджанского, Рыльского, Кореневского и Большесолдатского районов. Все они, кроме Большесолдатского, граничат с Украиной».

Все новые районы Курской области попадают под действие эвакуации, а любитель овечьего сыра бодро рассказывает о том, что практически всех разбили и отбросили. При этом его бодрые тик-токи имеют одну общую особенность. На заднем фоне не слышно ни стрельбы, ни взрывов, ни хоть чего-то, что указывало бы на боевые действия, которые идут хотя бы в нескольких километрах от места, где записывается видео. Правда, картинка выбирается такая, чтобы туда нечаянно не попали горы и этого там действительно нет.

Но бодрые рассказы о героических усилиях и миллионое уничтоженных войск противника, упираются в суровую реальность, которая перекликается с теми самыми описаниями Франца Гальдера, которые приведены выше. Их пресса предательски описывает совершенно другие картины.

«Российские железные дороги столкнулись с транспортным коллапсом в регионах, граничащих с Украиной и Беларусью, после вторжения ВСУ в Курскую область, в результате которого Москва утратила контроль над сотнями квадратных километров территорий.

Из-за сложностей с движением поездов РЖД прекратили принимать составы из Беларуси в направлении Курской и Смоленской областей… в понедельник, 12 августа, РЖД направили телеграмму Белорусским железным дорогам (БЖД) о невозможности приема поездов до станций Орловско-Курского отделения Московской железной дороги. На следующий день, 13 августа, аналогичное требование РЖД выдвинули для поездов, направляющихся из Беларуси в Смоленскую область»

Понятно, что генерал Лапти Аладдинов таких тонкостей знать не обязан, поскольку паровозы не перевозят овец и потому он легко рассказывает о том, как уже почти полностью всех победил, по крайней мере, как он обходит всех с флангов. А вот пресса прямо указывает на причины дорожного коллапса:

«Причиной решения в РЖД назвали переполнение станций брошенными поездами, а также отсутствие локомотивов и машинистов для их вывоза. По словам источников, коллапс движения стал результатом масштабной переброски войск в Курскую область, в том числе из удаленных регионов, для которой задействовали почти все доступные локомотивы МЖД».

Неправда ли, события описываются прямо по дневнику Гальдера? Не хватает только ударов Люфтваффе по переполненным железнодорожным станциям. Для чистоты сходства, этот момент надо как-то исправить. Да, самолетов у нас не хватает, но сейчас другие времена, и нечто подобное вполне можно сделать другими средствами. Исторические аналоги должны быть точными.

Anti-Colorados, Defence-Line

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