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Недовольство властью среди россиян подскочило до максимума с мятежа Пригожина

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  • 16.08.2024, 14:27
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Недовольство властью среди россиян подскочило до максимума с мятежа Пригожина

Россия потеряла уже больше 1000 квадратных километров в Курской области.

Вторжение украинской армии в Курскую область, которое продолжается больше недели и охватило территорию больше 1000 квадратных километров, уронило доверие к власти у российских граждан.

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», на 11 августа 25% россиян заявляли, что действия властей вызывают у них «возмущение».

Уровень недовольства стал рекордным с июля 2023 года, когда ЧВК «Вагнер» подняла мятеж, а танки Евгения Пригожина едва не дошли до Москвы (26%).

За неделю доля возмущенных действиями властей увеличилась на 7 процентных пунктов. И, по данным ФОМ, этот скачок стал рекордным с осени 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил первую с 1940-х массовую мобилизацию. Тогда доля «недовольных» властью выросла с 21% до 31% за три недели.

Потеря контроля над десятками сел в Курской области, сообщения о жертвах и переброска в регион солдат-срочников резко повысили уровень страха в российском обществе, показали данные ФОМ. О «тревожном» настроении среди знакомых и коллег в ходе опроса заявили 45% россиян — рекордное число с октября 2023 года. При этом скачок тревожности — на 12 процентных пунктов за две недели — стал самым резким с мобилизации.

Схожий всплеск стресса в обществе — на 11 п. п. за две недели — ФОМ фиксировал в мае 2023 года, когда украинские беспилотники впервые атаковали Москву и Кремль.

Несмотря на нарастающий стресс, уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину на фоне событий в Курской области даже вырос — с 78% до 80%, утверждает ФОМ. Однако рейтинг «Единой России» просел с 49% в конце июля до 44% — самого низкого значения за последние 10 месяцев.

По мере того, как ВСУ продолжают продвигаться под Курском, Путин воздерживается от частых публичных выступлений. А в ходе последнего совещания с военными, 12 августа, он выглядел откровенно «слабо», отмечает политолог Аббас Галлямов: бросалась в глаза попытка президента «сделать хорошую мину при плохой игре».

Уже на следующий день, 13 августа, Путин проводил переговоры в Кремле с Махмудом Аббасом и обещал не забывать о проблемах Палестины. А это сделало его образ еще более неадекватным в глазах и населения, и элит, указывает Галлямов.

Высокопоставленных госслужащих и близких к Кремлю бизнесменов прорыв украинских частей под Курск привел в оторопь, писала The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «Это очень большой удар по репутации российских властей, военных и Путина. Потому что в течение двух с половиной лет российская территория, за исключением оккупированных территорий [в Украине], несла минимальный ущерб. Он был только от дронов, — рассказывал WaPo крупный бизнесмен. — А сейчас непонятно, сколько было жертв, есть разрушения, и очевидно, что они [власти, военные] не в состоянии быстро это остановить».

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