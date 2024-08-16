В Украине рассказали о «фильтрационных мероприятиях» в Беларуси
- 16.08.2024, 14:33
- 4,290
Опубликована инфографика с перечнем рисков.
В Верховной Раде Украины предупредили о «фильтрационных мероприятиях» при поездках в Беларусь.
«Страна, которая поддержала Россию, развязавшую войну против Украины — не может быть безопасной для посещения», — написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Политик опубликовал инфографику с перечнем рисков, связанных с поездками в Беларусь:
по прибытии, граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.);
личные телефоны изымаются для более углубленного анализа — их подключают к специализированному «криминалистическому софту» для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы;
при наличии информирования или передачи данных, которые для беларусских властей являются чувствительными, бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут за собой уголовную ответственность по статье об экстремизме;
граждане Украины на территории Беларуси, как и в РФ, подвергаются пристальному вниманию со стороны специальных служб и полиции.
Омбудсмен напоминает, что на территории Беларуси действует Консульский отдел посольства Украины, куда можно обратиться по телефону +375 17 283 19 89.