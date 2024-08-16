Посольство Беларуси советует не использовать в Иране слова «Киркоров» и «кирпич» 6 16.08.2024, 14:57

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Чтобы избежать неловких ситуаций.

Посольство Беларуси в Иране опубликовало рекомендации для тех белорусов, кто хочет посетить Иран.

Диппредставительство советует не употреблять некоторые слова.

Так, лучше не произносить слова типа «абрикос», «космос», «кирпич», «Киркоров» и других, в которых содержатся звукосочетания «кир» и «кос». Оказывается, эти сочетания на фарси означают детородные органы.

Чтобы избежать неловких ситуаций, дипломаты советуют воздержаться от частого использования поцелуев, языка жестов и нарушения личного пространства местных жителей.

Оскорбительными в Иране считают такие жесты: «кисть руки, сжатая в кулак с поднятым вверх большим пальцем», «поднятый вверх средний палец», «движение правой или левой руки, показывающее удар по подбородку снизу вверх». Такие жесты показывать не стоит.

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