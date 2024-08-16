Заявившего о «войне с Антихристом» советника Шойгу уволили из Минобороны РФ 2 16.08.2024, 14:45

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Это вызвало восторг у z-блогеров.

Политтехнолога Андрея Ильницкого уволили из Минобороны РФ после отставки Сергея Шойгу, советником которого он был почти 10 лет, отвечая за информационную политику ведомства.

Об этом сообщил z-блогер Юрий Подоляка. Он обвинил Ильницкого в некомпетентности и назвал его «пустопорожним словоблудом».

«Я весьма удовлетворен, что это бесполезное <…> «недоразумение в лампасах» перестанет мешать другим работать. И очень хорошо, что он больше не будет «авторитетно» делиться своими «гениальными» мыслями в той отрасли, в которой он, к сожалению, ничего не понимает», — написал Подоляка.

По его мнению, именно Ильницкий виноват в провале информационной политики Минобороны. С Подолякой согласны и другие z-блогеры. Так, канал «Белорусский силовик» написал, что Ильницкий был одним из тех, «кто п…рал это направление в ведомстве». А паблик «Два майора» позлорадствовал, что политтехнолог «досоветовался», и репостнул фрагмент его выступления, где тот призывает читать новости раз в неделю.

«Если ты хочешь понимать вещи, нельзя жить новостями и повесткой сегодняшнего дня. <…> Это называется «ментальная гигиена». <…> Вы проживите неделю и в конце новости смотрите. Вы читайте книги, слушайте передачи про стратегию, читайте аналитические статьи», — говорит на видео Ильницкий.

Точная дата его увольнения неизвестна. Телеграм-канал «МИГ России» утверждает, что это произошло «через пару недель» после отставки Шойгу. При этом госагентства продолжали представлять политтехнолога как советника Минобороны. Например, еще днем 15 августа такую публикацию выпустил ТАСС, но затем исправил должность.

Ильницкий родился во Львове в 1959 году. Он познакомился с Шойгу в начале 2000-х и работал с ним с тех времен, когда тот был губернатором Московской области. Примечательно, что Ильницкий начинал политическую карьеру в «Открытой России» Михаила Ходорковского. 20 лет назад он хвалил США, заявляя, что это это «потрясающая страна с колоссальной энергетикой», «созданная людьми, верующими в Бога, но прежде всего в себя». Однако затем вступил в «Единую Россию», сблизился с Шойгу и заговорил об «информационном противостоянии с Западом» и роли Минобороны в нем, обратила внимание «Медуза».

После вторжения в Украину Ильницкий начал обвинять Запад в применении «ментального геноцида» и «технологии Антихрист» против России. Он утверждал, что «глобальные элиты» строят «мир тотальной безответственности» и готовят «проект новой веры для человечества», где бога заменят «попечители» в виде международных организаций. Ильницкий заявлял, что Россия ведет войну именно «против антихристианского Запада» на территории Украины, «где столкнулись Добро со Злом».

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