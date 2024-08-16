«Российские срочники массово сдаются» 2 16.08.2024, 15:07

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Как Курский прорыв может заставить РФ пойти на уступки.

За время полномасштабной войны Украина и Россия провели свыше 50 обменов пленными. В этом году они приостанавливались, снова начинались, но в связи с наступлением на Курскую область появилась надежда на активизацию процесса.

О том, как проходили обмены и ускорит ли Курский прорыв возвращение тысяч украинцев, - в материале РБК-Украина.

Как проходили обмены с начала года

2024 год начался с крупнейшего обмена пленными. В частности, 3 января Украина вернула 230 военных, в том числе защитников Мариуполя, «Азовстали», острова Змеиный и Чернобыльской атомной станции.

Следующий обмен прошел 31 января. Домой вернулись 207 бойцов Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничников и полицейских. Среди них около 40 человек имели ранения или серьезные болезни. 8 февраля были освобождены еще 100 военнослужащих.

Затем обмены остановились почти на четыре месяца. В это время российский омбудсмен Татьяна Москалькова традиционно обвиняла Украину в «надуманных требованиях», а в мае заявила, что якобы направила список из 500 человек. В ответ уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил о сложной ситуации.

«Россия блокирует этот процесс и отказывается утверждать списки, которые мы предоставляем российской стороне для обменов», - писал он в своем Telegram-канале.

Тем не менее под конец мая процесс сдвинулся с мертвой точки, и Украина вернула четырех гражданских и свыше 70 военных.

В начале июня Владимир Путин заявил, что в плену находятся 6 445 украинцев, тогда как в Украине пребывают якобы 1 348 россиян. Названные цифры не выглядят фантастическими, но все же далеки от реальности. По данным украинского Координационного штаба, на январь более 8 000 человек (военных и гражданских) находились в российском плену. По словам Лубинца, Москва удерживает более 14 000 граждан Украины.

Что касается количества россиян в украинском плену, официальной информации нет. Но известно, что недавно был открыт третий лагерь для военнопленных и началась подготовка четвертого.

Следующий обмен состоялся 25 июня, когда Украина вернула 90 бойцов, которые защищали мариупольскую «Азовсталь», ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. А через три дня были освобождены замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, два священника и семеро гражданских.

В июле анонсировался большой обмен женщин-военнопленных, однако 17 числа при посредничестве ОАЭ освободили 95 военнослужащих-мужчин. Это был крайний на сегодня обмен. Две недели назад Лубинец заявил, что наконец начал получать информацию от российской стороны. Выразил надежду на то, что в конце концов эти шаги приведут к допуску Красного Креста к местам содержания пленных, а также назвал Эмираты основным партнером и посредником. «Мы им очень благодарны. У нас последние возвращения происходили при посредничестве дипломатов этой страны», - добавил омбудсмен.

Как и кем Украина сейчас пополняет обменный фонд

В августе с наступлением Вооруженных сил на Курскую область обменный фонд начал активно пополняться. Буквально в первый же день появилось видео сдачи в плен не менее шести россиян. Сообщалось, что это произошло в окрестностях города Суджа в 10 км от границы.

На фоне Курской операции 9 августа президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов за три особо результативных дня. «Хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда - берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена», - отметил он.

С тех пор видео с пленными россиянами все больше. На одном из них фигурируют так называемые «кадыровцы» из Грозного (Чечня). Как отмечает проект «Хочу жить», они представляют особую ценность, поскольку российская сторона требует их в первую очередь. По данным украинских бойцов, за первую неделю в Курской области взяли в плен более 1 000 человек.

Накануне появились кадры того, как 14 августа в плен сдалась целая рота. Более сотни бойцов, оставленных командирами, «приняли правильное решение», говорят в «Хочу жить».

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что воины Центра спецопераций СБУ «оформили» 102 бойцов 488-го гвардейского мотострелкового полка и чеченского подразделения «Ахмат». Это самое массовый захват в плен, который удалось провести за один раз. Причем противник сдаваться не собирался, а провизии и боеприпасов в опорном пункте было более чем достаточно.

Также известно о пленных солдатах срочной службы. Журналисты изданий «Важные истории» и «Агентство» установили личности по крайней мере 22 человек, связь с которыми была потеряна в первые дни наступления. Все они служили в вышеупомянутом 488-м полку и являются призывниками из Костромской, Вологодской, Тюменской областей, Республики Коми и других регионов.

Как пишет The Independent со ссылкой на неназванного украинского полковника, почти за две недели в плен попали около 2 000 россиян. Издание отмечает, что это не точные данные, однако о большом количестве пленных свидетельствуют многочисленные фото и видео. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в целом соглашается с оценкой, но допускает, что цифра может быть выше.

«Они (The Independent, - ред.) немного опоздали со своей информацией. Пленных россиян сейчас уже почти 2 500», - рассказал он РБК-Украина.

Судя по публикации The Independent, пополнение обменного фонда могло быть одной из целей Курской операции. В том числе потому, что там нет настолько сильных укреплений и вражеской группировки, как на других участках фронта. По факту большое количество пленных стало сопутствующим эффектом стремительного продвижения.

По мнению Коваленко, украинское командование понимало, что пленных будет много. Но с учетом того, что Силы обороны столкнулись с проблемой своевременного их вывоза из зоны боевых действий, на такой результат скорее всего никто не рассчитывал. При этом, конечно же, такая масштабная операция не могла начинаться исключительно ради обменного фонда.

«Задействовано большое количество сил и средств, мы также несем потери. И наши военные попадают в плен, гораздо меньше чем россиян, в каком-то смысле в сотни раз меньше. Ставить задачу лишь взять как можно больше пленных - очень рискованная миссия. Если что-то пойдет не так, операция провалится. Никто же не ожидал, что они будут массово сдаваться», - отметил он в беседе с изданием.

Сейчас в Курской области реально можно увидеть, что такое российская армия, считает эксперт. В данном случае срочникам все равно на Курскую область.

«Не то, что они ненавидят Владимира Путина или что-то в этом роде. Им плевать на Курск, на Суджу, срочники не собираются за все это умирать. Они не хотят воевать, поэтому массово сдаются в плен», - добавил собеседник.

Ускорят ли события в Курской области обмены пленными

На этой неделе активизировались переговоры между российским и украинским омбудсменами. По словам Дмитрия Лубинца, инициировала их Москалькова, но раскрывать детали он не может. Хотя подчеркнул, что сообщения о пленных срочниках и «кадыровцах» позволяют оптимистично рассуждать о будущих обменах.

На днях Владимир Зеленский заявил, что для Украины принципиально вернуть всех наших людей. А вчера на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных.

«Много деликатных деталей. Того, что касается формирования списков. Того, что касается работы с партнерами», - сказал президент и поручил военным разъяснить, как будет проходить процедура обмена.

В частности, Украина расширит переговорную группу. В нее войдут еще шесть структур: представители СБУ, военной и внешней разведок, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил и омбудсмена. Как заверил глава СБУ Василий Малюк, группа сосредоточится на подготовке обмена военных и гражданских, в том числе тех, кого Россия удерживает еще с 2014 года.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, приоритет - на возвращение тяжело раненых и больных, женщин и всех, кто пребывает в плену долгий срок. Особое внимание будет уделено защитникам «Азовстали».

Александр Коваленко уверен, что успехи в Курской области действительно ускорят освобождение тысяч украинских граждан.

«Результатом стало большое количество пленных, в первую очередь срочников. И это вынуждает Россию реагировать. Если раньше они занимали позицию, мол, не будут вести переговоры, то теперь, как мы видим, их позиция очень быстро изменилась», - отметил он.

По его словам, позиция изменилась, потому что за каждым срочником стоит семья, которая не получает ни зарплату в сотни тысяч рублей, ни разовые выплаты. И этот фактор способен дестабилизировать ситуацию внутри России.

«А Путину вообще не нужно, чтобы что-то там дестабилизировалось, чтобы кто-то выходил на улицу с протестами. Поэтому они будут заниматься обменами пленными и быстро», - подытожил эксперт.

Сегодня Дмитрий Лубинец отметил, что в ближайшее время обмен пленными в формате «всех на всех» не состоится. Он также подтвердил, что Курская операция улучшает ситуацию с возвращением украинцев. В этом процессе, по его словам, украинская сторона хочет договориться с Москвой о принципах обменов.

«Нам нужно использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения - с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену», - добавил он, не уточнив, предоставила ли российская сторона списки людей, в которых заинтересована в первую очередь.

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