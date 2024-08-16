закрыть
16 августа 2024, пятница, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

А что, Алиев отказал?

1
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 16.08.2024, 15:15
  • 2,876
А что, Алиев отказал?

Сюжет для кинокомедии.

В горячке последних дней, «полыхающей» Курской области, как-то забылось, что Россия является частью ОДКБ - мощнейшей альтернативы НАТО. Боевое братство, совместные учения и т.п.

Представьте себе, что на какую-либо страну НАТО напали, на ее территорию вошли иностранные войска. Вероятно, немедленно 5-я статья договора о взаимопомощи и дружественные армии спешат на помощь.

Мы так понимаем, что очередь в Кремль из стран-участниц ОДКБ с предложением прислать войска с целью отстоять «целостность границ члена организации» не наблюдается. Где вы, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения? Где ваши публичные заявления о готовности «помочь»? Молчок. Один Лукашенко порычал танками у границ и отвалился к телефону – просить денег у Путина.

Происходящее – еще одно доказательство, что такое ОДКБ. Декорация, имитация. Как и все в путинском государстве.

Кстати, представляете себе, как Путин снимает трубку и звонит Пашиняну с просьбой прислать войска. Пашинян, услышав такое, мог бы выдержать паузу и спросить с сочувствием: «А что, Алиев отказал?». Сюжет для кинокомедии.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин