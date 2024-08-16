А что, Алиев отказал? 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

16.08.2024, 15:15

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Сюжет для кинокомедии.

В горячке последних дней, «полыхающей» Курской области, как-то забылось, что Россия является частью ОДКБ - мощнейшей альтернативы НАТО. Боевое братство, совместные учения и т.п.

Представьте себе, что на какую-либо страну НАТО напали, на ее территорию вошли иностранные войска. Вероятно, немедленно 5-я статья договора о взаимопомощи и дружественные армии спешат на помощь.

Мы так понимаем, что очередь в Кремль из стран-участниц ОДКБ с предложением прислать войска с целью отстоять «целостность границ члена организации» не наблюдается. Где вы, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения? Где ваши публичные заявления о готовности «помочь»? Молчок. Один Лукашенко порычал танками у границ и отвалился к телефону – просить денег у Путина.

Происходящее – еще одно доказательство, что такое ОДКБ. Декорация, имитация. Как и все в путинском государстве.

Кстати, представляете себе, как Путин снимает трубку и звонит Пашиняну с просьбой прислать войска. Пашинян, услышав такое, мог бы выдержать паузу и спросить с сочувствием: «А что, Алиев отказал?». Сюжет для кинокомедии.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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