Ученые выделили ключевые факторы, позволяющие прожить более 95 лет 16.08.2024, 15:22

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Их всего четыре.

Сотрудники Сиднейского университета (Австралия) проанализировали выборку из 34 исследований, посвященных изучению образа жизни долгожителей и опубликованных с января 2000-го по декабрь 2022 года. В итоге удалось определить ряд факторов, позволяющих человеку прожить более 95 лет.

Исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.

Вот четыре основных фактора:

• Свыше 78% долгожителей живут не в городах, а в сельской местности;

• Они ведут в целом здоровый образ жизни: примерно 7% курят и не более 30% употребляют алкоголь. Основу рациона этих людей составляют какой-то зерновой продукт, производимый в местности, где они живут, а также фрукты, овощи, курица, рыба и бобовые. Из опрошенных только одна четвертая часть предпочитает соленую пищу, остальные соль почти не употребляют;

• Долгожители принимают меньше различных лекарственных препаратов, чем другие пожилые люди;

• Хороший, качественный сон, которым довольны 68% респондентов. Однако в исследовании, к сожалению, не уточняется его продолжительность.

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