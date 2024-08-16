«Паника х10»: бывшие «вагнеровцы» потеряли два населенных пункта 1 16.08.2024, 15:24

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В ВСУ раскрыли детали.

На фронте бывший наемники ЧВК «Вагнер» уже потеряли два населенных пункта. По словам украинского военного с позывным «Тень», у россиян много духа и смелости, однако не ума.

Об этом он написал в своем Telegram-канале «Мысли фронтовика» 16 августа.

«Вагнер» 2 дня подряд так … берет, что у регуляров паника х10», — написал боец.

Он отметил, что россияне из бывшей ЧВК потеряли уже два населенных пункта. Кроме этого, у них, по словам военнослужащего «Тень», много духа и смелости, но ума не очень. Также они не сдаются в плен.

Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» подтвердил, что россияне из бывшей ЧВК «Вагнер» во время боя потеряли весь населенный пункт.

«Вагнер» пр…бал в том бою весь населенный пункт нашим пацанам», — сказал офицер ВСУ «Алекс».

В свою очередь украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Осман» рассказал, что все приятно удивятся профессиональной работой бойцов Сил обороны после того, как все «карты» будут открыты.

«Когда все «карты» можно будет открыть, все будут приятно удивлены тем, насколько профессионально и умно работают наши ребята», — сообщил Станислав Бунятов.

Добавим, что украинские военные не уточнили, о каком именно направлении фронта идет речь.

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