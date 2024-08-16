СМИ: Украина охотится за самым смертоносным оружием РФ
- 16.08.2024, 15:41
- 10,246
Москва изо всех сил пытается взять ситуацию под контроль.
Дальнобойные удары Украины по российским авиабазам снижают возможности России по части обстрелов украинских городов с помощью корректируемых бомб ФАБ-3000 и других, поскольку Москва изо всех сил пытается взять под контроль украинские силы, атакующие приграничную Курскую область. Об этом пишет Newsweek (перевод — «Фокус»).
На текущей неделе Киев заявил, что нанес удары с помощью дальнобойных беспилотников по четырем российским военным аэродромам в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.
Основными целями стали склады с топливом и авиационное оружие, заявили украинские военные. На четырех авиабазах размещены российские военные самолеты, в т.ч. современные истребители Су-34 и Су-35, которые запускают ракеты и разрушительные управляемые бомбы, часто вне досягаемости украинских ПВО, которые на протяжении месяцев поддерживали продвижение российской пехоты на востоке.
В сообщении Reuters со ссылкой на украинский источник в сфере безопасности отмечается, что удары по российским аэродромам были направлены на то, чтобы подорвать способность ВС РФ применять самолеты для бомбовых атак по украинской территории.
Россия сообщила о масштабной волне ударов украинских беспилотников по своей территории, заявив, что системы ПВО перехватили в общей сложности 117 БПЛА, 37 — над Курском, еще 37 — над Воронежем, а 11 — уничтожили над Нижегородской областью.
По данным Украины, в операции участвовали сотрудники из нескольких различных родов войск и ведомства.
В заявлении Генерального штаба говорилось, что Воздушные силы и Силы специальных операций работали совместно с СБУ и ГУР.
По меньшей мере, одна из баз находилась недалеко от того места, где украинские войска бьются за дальнейшее продвижение вглубь России после неожиданного вторжения в Курскую область на прошлой неделе.