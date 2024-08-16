СМИ: Украина охотится за самым смертоносным оружием РФ 16.08.2024, 15:41

10,246

Москва изо всех сил пытается взять ситуацию под контроль.

Дальнобойные удары Украины по российским авиабазам снижают возможности России по части обстрелов украинских городов с помощью корректируемых бомб ФАБ-3000 и других, поскольку Москва изо всех сил пытается взять под контроль украинские силы, атакующие приграничную Курскую область. Об этом пишет Newsweek (перевод — «Фокус»).

На текущей неделе Киев заявил, что нанес удары с помощью дальнобойных беспилотников по четырем российским военным аэродромам в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

Основными целями стали склады с топливом и авиационное оружие, заявили украинские военные. На четырех авиабазах размещены российские военные самолеты, в т.ч. современные истребители Су-34 и Су-35, которые запускают ракеты и разрушительные управляемые бомбы, часто вне досягаемости украинских ПВО, которые на протяжении месяцев поддерживали продвижение российской пехоты на востоке.

В сообщении Reuters со ссылкой на украинский источник в сфере безопасности отмечается, что удары по российским аэродромам были направлены на то, чтобы подорвать способность ВС РФ применять самолеты для бомбовых атак по украинской территории.

Россия сообщила о масштабной волне ударов украинских беспилотников по своей территории, заявив, что системы ПВО перехватили в общей сложности 117 БПЛА, 37 — над Курском, еще 37 — над Воронежем, а 11 — уничтожили над Нижегородской областью.

По данным Украины, в операции участвовали сотрудники из нескольких различных родов войск и ведомства.

В заявлении Генерального штаба говорилось, что Воздушные силы и Силы специальных операций работали совместно с СБУ и ГУР.

По меньшей мере, одна из баз находилась недалеко от того места, где украинские войска бьются за дальнейшее продвижение вглубь России после неожиданного вторжения в Курскую область на прошлой неделе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com