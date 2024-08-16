закрыть
16 августа 2024, пятница, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Украина охотится за самым смертоносным оружием РФ

  • 16.08.2024, 15:41
  • 10,246
СМИ: Украина охотится за самым смертоносным оружием РФ

Москва изо всех сил пытается взять ситуацию под контроль.

Дальнобойные удары Украины по российским авиабазам снижают возможности России по части обстрелов украинских городов с помощью корректируемых бомб ФАБ-3000 и других, поскольку Москва изо всех сил пытается взять под контроль украинские силы, атакующие приграничную Курскую область. Об этом пишет Newsweek (перевод — «Фокус»).

На текущей неделе Киев заявил, что нанес удары с помощью дальнобойных беспилотников по четырем российским военным аэродромам в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

Основными целями стали склады с топливом и авиационное оружие, заявили украинские военные. На четырех авиабазах размещены российские военные самолеты, в т.ч. современные истребители Су-34 и Су-35, которые запускают ракеты и разрушительные управляемые бомбы, часто вне досягаемости украинских ПВО, которые на протяжении месяцев поддерживали продвижение российской пехоты на востоке.

В сообщении Reuters со ссылкой на украинский источник в сфере безопасности отмечается, что удары по российским аэродромам были направлены на то, чтобы подорвать способность ВС РФ применять самолеты для бомбовых атак по украинской территории.

Россия сообщила о масштабной волне ударов украинских беспилотников по своей территории, заявив, что системы ПВО перехватили в общей сложности 117 БПЛА, 37 — над Курском, еще 37 — над Воронежем, а 11 — уничтожили над Нижегородской областью.

По данным Украины, в операции участвовали сотрудники из нескольких различных родов войск и ведомства.

В заявлении Генерального штаба говорилось, что Воздушные силы и Силы специальных операций работали совместно с СБУ и ГУР.

По меньшей мере, одна из баз находилась недалеко от того места, где украинские войска бьются за дальнейшее продвижение вглубь России после неожиданного вторжения в Курскую область на прошлой неделе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин