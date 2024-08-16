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Сотрудники ФБР провели обыски в американском особняке российского пропагандиста

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  • 16.08.2024, 15:57
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Сотрудники ФБР провели обыски в американском особняке российского пропагандиста

Сам «политолог» сообщил, что находится за пределами США.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в поместье Patria в Хантле (округ Раппаханнок, штат Вирджиния), которое принадлежит российско-американскому «политологу», ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Rappahannock News.

Представитель спецслужбы Саманта Шеро отметила, что ордер на обыск был выдан судом. В то же время раскрывать детали расследования, в рамках которого проводились эти мероприятия, она отказалась, добавив лишь, что оно будет продолжаться.

О том, что имение Саймса обыскивали, журналистам рассказал его сосед. По словам мужчины, агенты ФБР прибыли в имение политолога утром 13 августа, вошли внутрь, а затем начали выносить оттуда различные предметы. На следующий день они снова приехали и снова проводили обыск.

В документах окружного суда Раппаханнока говорится о том, что участок земли площадью 536,6 тыс. кв. м был куплен Саймсом и его женой летом 2021 года за $1,63 млн. Сам политолог сообщил изданию, что находится за пределами США.

По словам Саймса, он осведомлен о «какой-то деятельности» на территории поместья, но точно не знает, что там происходит, и сообщений об обысках не получал. «Я озадачен и обеспокоен», - поделился он.

СМИ также отмечает, что Дмитрий Саймс издает журнал The National Interest, он тесно связан с избирательным штабом кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Так, имя «политолога» упоминалось в документах, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, которые привели к победе Трампа.

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