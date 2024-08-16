Этого не покажут по росТВ: в чем разница между российской оккупацией и ВСУ 3 16.08.2024, 16:03

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Видео из Суджи.

Посол по вопросам стратегических коммуникаций МИД Украины Александр Щерба указал на огромную разницу в том, как ВСУ ведут себя в Курской области и как ведут себя российские оккупанты в Украине.

В соцсети Х он поделился видеосюжетом из магазина в российском городе Суджа, пишет «Апостроф».

Российская семейная пара говорит украинской корреспондентке, что они живут дома, а не в подвалах: «Никто не трогает, сказали, чтобы жили спокойно, все хорошо».

«Мы знали, что разница между украинской и российской оккупацией будет. Но что она будет настолько огромна, учитывая, сколько боли Россия причинила Украине - даже я не мог этого представить», - написал дипломат.

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