Ученые поставили точку в дискуссии о том, где изначально находился Минск 1 16.08.2024, 16:17

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Столица Беларуси может быть на несколько десятилетий старше.

Ученые Академии наук, кажется, поставили точку в дискуссии, где зародился Минск. Об этом сообщил БелТА заведующий Центром археологии Беларуси Института истории НАН Алексей Авласович.

«Велась научная и общественная дискуссия на тему того, что является отправной точкой в формировании будущей столицы независимой Беларуси: места слияния Свислочи и Немиги либо места, где ручей Дунай впадает в речку Менку. Мы знали, что в XI веке существовало два поселения и там, и там, оба укрепленные, но не был понятен их статус, как они соотносятся друг с другом. И только археологические исследования нам показали, что для конца X — первой половины XI века это были несопоставимые величины.

В этот период на Менке был настоящий город с великолепной материальной культурой, а на Немиге хоть и было поселение, но ничего подобного не было», — рассказал Алексей Авласович.

Так, археологи нашли на Менке ряд значительных артефактов конца X — первой половины XI века.

«Великолепные поясные наборы показывают присутствие здесь дружинников. Обнаружены и письменные принадлежности. Найдено также несколько донышек горшков с печатями княжеского трезубца Изяслава — старшего сына Владимира и Рогнеды. Это показывает здесь присутствие княжеской администрации и в целом расширение границ Полоцкого княжества.

Получается, что здесь был один из значительных южных городов на полоцкой земле, тогда как на Немиге в первой половине XI века ничего подобного не было. Там действительно было поселение, но таких статусных вещей там на это время не наблюдается», — отметил ученый.

Далее произошло летописное сражение 1067 года, когда князья Ярославичи приступом взяли древний Минск.

«И мы видим, что начиная с середины XI века и уж тем более в XII веке на Менке более скудные находки. То есть город угасает. А на Немиге, наоборот, вторая половина XI века и XII век просто фонтанируют статусными вещами», — обратил внимание Алексей Авласович.

«Так что мы можем поставить точку в этой дискуссии. Было два поселения. Однако Минск зародился именно на Менке. А дальше произошел перенос духа города на Немигу уже при Глебе Минском», — подытожил заведующий Центром археологии Беларуси.

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