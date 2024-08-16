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Очередная пощечина Кремлю

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 16.08.2024, 16:24
  • 4,866
Очередная пощечина Кремлю

Того и гляди начнут менять паспорта на украинские.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области. Возглавивший ее генерал-майор Москалев будет поддерживать правопорядок и удовлетворять «первоочередные потребности населения на подконтрольных территориях». Того и гляди начнут менять паспорта на украинские и назначать пенсию в гривнах.

Владимир Зеленский на ежедневной ставке подтвердил, что между Москвой и Киевом начались переговоры по обмену пленными, захваченными обеими сторонами в Курской области. И как бы Минобороны РФ ни старалось смаковать кадры с военнопленными украинцами, перебить угнетающую своей массовостью картинку из вражеских пабликов не удается.

Речь идет о сотнях российских военнослужащих, добрая часть из которых — срочники, кинутые на амбразуру без адекватного вооружения и мотивации.

Украина утверждает, что инициатива об обмене исходила из Кремля. Но не стоит спешить с выводами, ускорение началу гуманитарного процесса могла придать вовсе не захваченная вчерашняя школота, а «бравые ахматовцы.

Телеграм-канал «День опричника»

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