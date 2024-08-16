СБУ провела одну из самых дерзких спецопераций войны Алексей Голобуцкий

16.08.2024, 16:37

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Речь идет о действительно уникальном событии.

Общие итоги курской операции сил обороны еще рано подводить. Однако уже можем точно сказать, что подразделения СБУ провели здесь одну из самых дерзких спецопераций войны. Благодаря которой Украина значительно пополнила свой обменный фонд.

Речь идет о действительно уникальном событии. Воины ЦСО «А» СБУ захватили в плен 102 бойца врага за один раз! Наши зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт – с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного склада, столовой и оружейной. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было предостаточно. Интересно, что кроме бойцов 488-го гвардейского мотострелкового полка из России в плен попали и представители так называемого «подразделения «Ахмат».

Какие выводы из этого события?

• Украина очень серьезно пополнила свой обменный фонд. 102 пленных, которых захватили подчиненные Малыша – это в перспективе 102 наших солдата, которые будут спасены из русских застенков;

• С такой скоростью, как это сделала СБУ, мы в этой войне обменного фонда еще не пополняли;

• СБУ еще раз доказала, что одна из основных структур Сил обороны. Теперь Служба не только задерживает сотнями российских агентов в тылу, но и захватывает сотни пленных, сражаясь на самых тяжелых участках фронта, теперь на Курщине;

• Проведенные СБУ спецоперации оказывают значительное влияние на ход войны. И речь идет не только о захвате пленных, но и об уничтожении дорогостоящей российской техники.

На последнем пункте хочу остановиться поподробнее. Практически одновременно с новостью о более сотни пленных, стало известно, что военные контрразведчики уничтожили редкую РЛС Каста ценой $60 миллионов.

Охотники за радарами по военной контрразведке СБУ с помощью беспилотника выследили очень редкую и жирную российскую цель. РЛС дальнего обнаружения 39Н6 Каста-2Е2 – это глаза враждебной ПВО в нашем небе.

Она работала в глубоком тылу окупантов в Запорожье. Отмечу, что стоимость уничтоженной подчиненными Малюка техники реально уходит на миллиарды. Одних танков подбито уже больше тысячи. И каждая уничтоженная единица техники подтверждается.

Там, где появляются специалисты Службы – гарантированно будет уничтожена техника русских.

Получив новость о 102 пленных за одну операцию, вспомнил интервью Путина 20-летней давности. На вопрос американского журналиста, случившегося с подлодкой «Курск», Путин сказал с улыбкой: «Она утонула». Теперь, если у диктатора спросят, где русские солдаты в Курщине, он может отвечать четко: «Они в плену. В СБУ».

Алексей Голобуцкий, Facebook

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