При въезде в Турцию у белорусов будут снимать отпечатки пальцев 16.08.2024, 17:01

И у других иностранных граждан.

В Турции начнут снимать отпечатки пальцев у прибывающих в страну иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет издание Sabah.

«При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», - сказал министр. Отмечается, что это станет частью стратегии по борьбе с нелегальными мигрантами.

Али Ерликая также заявил о планах чипирования удостоверений личности лиц, которые получили в Турции статус временной защиты. Прежде всего данная мера касается проживающих на территории страны граждан Сирии.

Согласно последним данным, в Турции насчитывается свыше 4,4 млн иностранных граждан, из них более 3 млн - граждане Сирии.

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