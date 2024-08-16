При въезде в Турцию у белорусов будут снимать отпечатки пальцев
- 16.08.2024, 17:01
И у других иностранных граждан.
В Турции начнут снимать отпечатки пальцев у прибывающих в страну иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет издание Sabah.
«При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», - сказал министр. Отмечается, что это станет частью стратегии по борьбе с нелегальными мигрантами.
Али Ерликая также заявил о планах чипирования удостоверений личности лиц, которые получили в Турции статус временной защиты. Прежде всего данная мера касается проживающих на территории страны граждан Сирии.
Согласно последним данным, в Турции насчитывается свыше 4,4 млн иностранных граждан, из них более 3 млн - граждане Сирии.