NYT: Секретная служба США перебросила часть охраны Байдена на защиту Трампа 16.08.2024, 17:06

После попытки покушения.

Секретная служба США усилила защиту безопасности бывшего президента Дональда Трампа после попытки покушения на него. Усиления выполняют разными способами, в частности путем временного перенаправления части команды для защиты президента Джо Байдена к Трампу.

Об этом пишет New York Times (перевод - Hromadske) со ссылкой на осведомленных собеседников.

Переназначение членов президентской команды необычно, сказал представитель секретной службы. Впрочем, Байден сократил свой график поездок, а в отношении Трампа угроза насилия возросла. Поэтому этот шаг считается необходимым и осуществимым.

Спикер Белого дома не дал комментариев, а представитель кампании Трампа отказался комментировать эту информацию.

Кроме того, по данным NYT, Секретная служба также использует пуленепробиваемое стекло, чтобы усилить защиту Трампа на предстоящих агитационных акциях на открытом воздухе.

Секретная служба взяла на себя ответственность за ошибки в безопасности после покушения на Трампа на предвыборном митинге. Глава службы Кимберли Читл на фоне широкой критики вынуждена была покинуть пост. Но, несмотря ни на что, агентство должно было продолжать свою миссию по защите трех десятков действующих и бывших чиновников и их семей во время года напряженной президентской кампании.

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