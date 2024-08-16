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Один из банков предупредил белорусов об «ошибке» в банкоматах

  • 16.08.2024, 17:09
Один из банков предупредил белорусов об «ошибке» в банкоматах

Как сохранить свои деньги.

В пресс-службе «Белгазпромбанка» предупредили, что при попытке пополнить карточку наличными через банкомат или инфокиоск устройство выдаёт ошибку, а операция не проходит. Более того, деньги остаются в купюроприёмнике, однако цифра на счету не меняется, пишет telegraf.news.

Чтобы этого избежать, в «Белгазпромбанке» посоветовали выбирать определённые устройства самообслуживания.

Другими словами, для того чтобы «положить» наличные на карту, выпущенную в данном банке, нужно использовать исключительно устройства самообслуживания и кассы ОАО «Белгазпромбанк», а также любое из отделений «Белпочты». Если это сделать в банкомате или инфокиоске другого банка (в том числе за пределами Беларуси), выдаст ошибку.

«После внесения наличных денежных средств в устройство самообслуживания иного банка для пополнения карточки ОАО «Белгазпромбанк» возникает ошибка, в результате которой денежные средства остаются в устройстве самообслуживания и пополнение карточки не осуществляется (баланс не увеличивается)», — подчеркнули в пресс-службе белорусского банка.

Притом как долго продлится техническая ошибка, руководство не сообщило. Также в банке не рассказали, «отдаст» ли банкомат деньги, которые уже находятся в купюроприёмнике, поэтому лишний раз лучше не рисковать.

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