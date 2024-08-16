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В детском санатории на Кобринщине — эпидемия норовирусной инфекции

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  • 16.08.2024, 17:25
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В детском санатории на Кобринщине — эпидемия норовирусной инфекции

Сообщается, что заболели как подростки, так и воспитатели.

В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос», расположенном в Кобринском районе, зафиксировали 37 случаев острой кишечной инфекции норовирусного типа. Среди заболевших — 33 подростка и 4 воспитателя. В данный момент на территории центра работают специалисты санитарно-эпидемиологической службы и инфекционисты, сообщает Минздрав.

«У большинства заболевание протекает в легкой степени. Из 8 госпитализированных в настоящее время в инфекционном отделении Кобринской ЦРБ остаются 2 ребенка и 1 взрослый. Всего в центре на оздоровлении находится 587 человек», — говорится в официальном сообщении ведомства на их телеграм-канале.

Первые случаи заболевания были выявлены в день приезда новой группы детей. В дальнейшем инфекция распространилась через бытовые контакты.

Минздрав подчеркивает, что вирус не связан с организацией питания на объекте, что подтверждено лабораторными анализами сотрудников пищеблока, окружающей среды и продуктов питания.

Санитарно-эпидемиологической службой организован и проводится необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилен контроль за качеством проведения уборок, соблюдением личной гигиены персоналом и детьми, организовано медицинское наблюдение за контактными.

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