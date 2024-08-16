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У Зеленского появился советник по санкционной политике

  • 16.08.2024, 17:33
  • 1,428
У Зеленского появился советник по санкционной политике

Что о нем известно.

Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка советником – уполномоченным по санкционной политике. Об этом говорится в указе президента Украины №506/2024 от 16 августа.

Власюк имеет юридическое образование, проходил стажировку в Лондоне. Он является кандидатом юридических наук. С 2020 года был внештатным советником Офиса президента Украины. В 2015-2016 годах работал на разных должностях в структурах Нацполиции. Затем перешел на работу в Министерство юстиции, где в течение 2017-2019 годов возглавлял Директорат по правам человека.

В апреле 2022 года Власюк стал секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России известной, как санкционная группа Ермака-Макфола.

Кроме того, Власюк является первым заместителем руководителя и первым секретарем межведомственной группы Task Force UA, занимающейся поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ.

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