The Telegraph: Украина удивила Россию в Курской области 4 16.08.2024, 17:47

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Армия РФ не может приспособиться к темпу на поле боя.

Украинская операция в Курской области показала, что неожиданности на войне снова вернулись. Заместитель редактора The Telegraph Доминик Николс анализирует украинскую тактику, рассказывает, чего пытается достичь Киев.

Журналист указывает, что сейчас войска Киева удерживают около 1000 кв. км территории внутри России. За последние семь дней они захватили больше территории, чем Россия за последний год. Кремль был вынужден объявить чрезвычайное положение в Курской и Белгородской области.

«Москва оставила большую часть границы без охраны – потрясающе глупое и самоуверенное решение. К тому же украинцы знают, что российская армия наиболее слаба, когда ей приходится быстро реагировать. Любимая Кремлем жесткая модель руководства сверху вниз, замедляющая принятие решений и препятствующая самостоятельному мышлению и действиям, знает только массу и истощение», – говорится в обзоре.

Автор подчеркивает, что армия РФ не может приспособиться к темпу на поле боя. По его словам, тактика Украины и неожиданность, с которой она была применена, может не продержаться и недели, но это и не нужно. ВСУ уже доказали, что такие вещи можно сделать и могут использовать опыт на других направлениях.

Журналист рассказывает, что в указанном случае сухопутные войска Киева действуют, как морская ударная группа, которая имеет возможность наносить удары вдоль и поперек побережья. Противник никогда не знает точно, где будет следующий удар. Это действенный способ для Украины держать Россию в напряжении.

Путина также должно беспокоить то, что Украина продемонстрировала способность применять маневр с использованием комбинированных вооружений, при котором танки, пехота, инженеры могут действовать согласованно и не превращаться в «беспорядочную кашу». Обозреватель подчеркивает, что это придаст уверенности не только киевским войскам и всему украинскому обществу, но и западным спонсорам. Они смогут увидеть отдачу от своих инвестиций в военную технику.

Если показать, что российскую армию можно победить в полевых условиях, то на фоне все более громких призывов к переговорам Украина может спланировать еще одну внезапную атаку и тем самым усилить свои козыри.

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