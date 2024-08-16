В Минске продают «Подземный город»4
- 16.08.2024, 17:55
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За пять миллионов долларов.
Торговый центр «Подземный город», расположенный в подземном переходе станции метро «Партизанская», снова выставлен на аукцион через платформу «ИПМ-торги».
Этот торговый центр, открытый в 2001 году, считается первым подземным торговым комплексом в Беларуси. Его общая площадь составляет 2 564,4 квадратного метра, при этом аренда на 800 квадратных метров истекает к концу года.
Впервые «Подземный город» был выставлен на торги в мае текущего года с начальной ценой 7 736 083,2 рубля (около 2,5 млн долларов). Однако на повторных торгах цена значительно выросла и теперь составляет 16 495 494 рубля (5,2 млн долларов).
Аукцион назначен на 17 сентября. Победитель также должен будет оплатить 500 рублей в качестве расходов на проведение аукциона и 1% от окончательной стоимости в пользу организаторов торгов.