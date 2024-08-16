В Гродно владелец маршрутки придумал устройство, чтобы не платить штраф за непристегнутого пассажира 2 16.08.2024, 18:21

1,880

Видеофакт.

Владелец маршруток из Гродно установил в своем микроавтобусе самодельное простое устройство, которое позволит ему «сэкономить» на штрафах и точно повысит безопасность пассажиров, пишет autogrodno.by.

Микроавтобус, оборудованный новым устройством, обслуживает междугородний маршрут. Именно на этих направлениях непристегнутые пассажиры одна из главных головных болей водителей. Большинство бусов оборудованы ремнями безопасности, но часто пассажиры не хотят ими пользоваться. Точнее, пристегиваются, пока водитель смотрит, а затем отщелкивают ремень и во время контроля водитель получает штраф.

«Водитель до отправления постоянно напоминает об этом. Многие проходят по салону, чтобы убедиться, что все воспользовались ремнями. Но в поездке некоторые пассажиры тут же отстегиваются: кому-то неудобно, кому-то жарко, кому-то давит», – рассказывают перевозчики.

Но если на дороге маршрутку остановит наряд ГАИ, то за непристегнутого пассажира накажут именно водителя. В некоторых случаях штраф могут выписать и пассажиру-нарушителю, но пока такие ситуации редки.

Что еще хуже, в случае ДТП или другого происшествия к водителю, в салоне у которого были непристегнутые пассажиры, возникнут серьезные вопросы.

Один из участников Межрегиональной ассоциации перевозчиков решил этот вопрос кардинально. Во время очередного ремонта своего буса перевозчик немного модернизировал салон.

Все замки ремней безопасности теперь соединены в единую сеть. Информация о том, застегнут ремень или нет, выводится на специальное табло с контрольными лампами на передней панели микроавтобуса.

«Для каждого сиденья – отдельный индикатор. Как только кто-то из пассажиров отстегнул ремень, водитель это сразу увидит. Он, конечно, сразу напомнит, мол, восьмое место, необходимо снова пристегнуться», – рассказывает перевозчик.

Вот как работает устройство:

Он уверен, что так проще будет контролировать поведение пассажиров в пути. Да и у людей станет меньше соблазна отстегнуть ремень. В любой момент водитель может пристыдить нарушителя, а в случае с самыми «упрямыми» даже высадить.

В МАП подчеркнули, что нежелание пассажира соблюдать правила перевозок или ПДД по закону может стать основанием для прекращения поездки.

Устройство проходит тестирование

Такое переоборудование, по словам перевозчика, не потребовало больших затрат. Пока новой системой оборудован лишь один бус, но в случае, если новинка подтвердит свою эффективность, и другой транспорт компании будет доработан таким же образом.

Ремень безопасности на сегодня остается одним из основных средств пассивной безопасности для водителя и пассажиров автомобилей и автобусов. Он не убережет от аварии или других ЧП на дороге, но способен снизить риск травмы или даже гибели людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com