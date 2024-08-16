Польша хочет принять летние Олимпийские игры

Польша хочет принять летние Олимпийские игры1
- 16.08.2024, 18:32
Об этом заявил премьер страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 16 августа, что будет бороться за проведения в стране летней Олимпиады в 2040-м или 2044 году. Об этом сообщило Associated Press.
Следующие Игры в 2028 году примет Лос-Анджелес (США), через четыре года Олимпиада пройдет в Брисбене (Австралия).
Туск отметил, что, учитывая предварительные решения и заявления МОК, можно говорить об Играх 2040-го или 2044 года в Польше.
Польский премьер также сообщил, что будет содействовать развитию спорта в стране.
Польша ни разу в своей истории не принимала Олимпийские игры.
Принять летнюю Олимпиаду в 2040 году изъявила желание также ФРГ, подчеркнуло AP.