Под Гродно нашли необычные боровики

Под Гродно нашли необычные боровики4
- 16.08.2024, 18:58
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Гости из Америки?
Под Гродно заметили редкий для наших мест вид белых грибов – золотистый боровик. Несколько таких грибов нашли под Гожей, передает newgrodno.by.
Родина золотистого боровика – Америка. Как он попал в наши леса, сложно сказать. В Беларуси, да и в Европе в целом, он считается редким видом. Впрочем, в нашей стране золотистые боровики раньше уже находили в Брестской и Минской областях.
Специалисты отмечают, что эти грибы съедобные. Можно их брать без опаски, главное, не перепутать с желчным грибом.
По вкусу же золотистые боровики практически не отличаются от привычных нам белых.