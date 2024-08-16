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Под Гродно нашли необычные боровики

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  • 16.08.2024, 18:58
  • 5,144
Под Гродно нашли необычные боровики

Гости из Америки?

Под Гродно заметили редкий для наших мест вид белых грибов – золотистый боровик. Несколько таких грибов нашли под Гожей, передает newgrodno.by.

Родина золотистого боровика – Америка. Как он попал в наши леса, сложно сказать. В Беларуси, да и в Европе в целом, он считается редким видом. Впрочем, в нашей стране золотистые боровики раньше уже находили в Брестской и Минской областях.

Специалисты отмечают, что эти грибы съедобные. Можно их брать без опаски, главное, не перепутать с желчным грибом.

По вкусу же золотистые боровики практически не отличаются от привычных нам белых.

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