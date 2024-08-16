У регионов РФ не оказалось денег на обещанные Путиным выплаты за отправку на войну 5 16.08.2024, 19:27

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Губернаторы просят Кремль о финансовой помощи и виде новых субсидий из федерального бюджета.

Требование Владимира Путина резко увеличить выплаты отправляющимся на войну контрактникам оказалось не по карману российским регионам.

Ряд субъектов РФ не могут найти деньги на выполнение поручения Путина, который потребовал, чтобы разовые «бонусы» были увеличены до 400 тысяч рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника. По его словам, губернаторы просят Кремль о финансовой помощи и виде новых субсидий из федерального бюджета, поскольку собрать средства внутри свои региона они не в состоянии.

Путин 31 июля подписал указ об увеличении вдвое федеральной выплаты за отправку на войну — с 195 до 400 тысяч рублей. Тем же указом он «рекомендовал» регионам платить новым контрактникам столько же. Однако выполнить поручение президента смогли лишь 27 субъектов РФ, отмечает «Би-би-си». В 10 регионах выплаты остаются существенно ниже требуемых, иногда — в разы: так, например, Хакасия платит лишь 50 тысяч рублей, Архангельская область — 100 тысяч.

Рекордные разовые выплаты в размере 1,9 млн рублей, или $22 тысячи, предлагает Москва, которой, как заявил мэр Сергей Собянин, до конца года предстоит найти 23 тысячи желающих отправиться на войну.

По размеру суммарных годовых выплат за Москвой (5,4 млн рублей) следуют Лениградская область (4,6 млн), Санкт-Петербург (4,6 млн), Карачаево-Черкессия (4,5 млн), Московская область (4,4 млн), Кабардино-Балкария (4,4 млн) и ХМАО (4,4 млн).

По итогам первого полугодия каждый третий российский регион столкнулся с падением доходов местного бюджета, а каждый четвертый сокращал расходы, следует из данных агентства «Эксперт РА». И хотя целом региональные бюджеты закрыли январь-июнь с профицитом на 758 млрд рублей, в каждом седьмом субъекте РФ сократилось промышленное производство, в каждом пятом — упали инвестиции, в каждом третьем — просели реальные доходы населения, каждый второй столкнулся с падением строительства.

Сейчас регионы недобирают примерно треть от плана по вербовке на войну, который им спустили из федерального центра, утверждает источник Bloomberg. По его словам, армии нужно около 30 тысяч человек в месяц, чтобы восполнять фронтовые потери, которые, по западным оценкам, превысили 500 тысяч человек убитыми и раненными.

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