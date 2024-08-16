Лукашенко подписал указ, касающийся нотариатов и нотариальной деятельности 16.08.2024, 20:02

Что изменится.

Александр Лукашенко 16 августа подписал указ, касающийся нотариатов и нотариальной деятельности. Изменения касаются взыскания задолженности по взносам в ФСЗН, лизинговым договорам и оплате проезда тяжеловесных транспортных средств, сообщили в его пресс-службе.

Лукашенко подписал указ об изменениях в три ранее принятых указа, которые надлежало привести в соответствие с обновленным законом от 5 января 2024 года «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности».

Так, изменение в Указ № 40 от 16 января 2009 года «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» предусматривает возможность бесспорного взыскания в бюджет фонда всех недоимок (например, недоплат, выявленных при проверке правильности уплаты взносов), а не только задолженности по обязательным взносам.

Поправки также внесены в Указ № 99 от 25 февраля 2014 года «О вопросах регулирования лизинговой деятельности». Согласно им исключается норма, предусматривающая возможность взыскания задолженности, возникающей по договору финансовой аренды (лизинга), на основании исполнительной надписи нотариуса. Эти вопросы урегулированы законом о нотариате.

Изменения касаются также Указа № 239 от 19 июня 2019 года «О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств». Обновленным законом о нотариате впервые определяется возможность взыскания на основании исполнительной надписи нотариуса платы за проезд по дорогам общего пользования с применением повышающего коэффициента.

Кроме того, устанавливается порядок оформления документов в случае нарушения правил проезда, а также предъявления таких документов владельцам транспортных средств для добровольного внесения платы в определенный срок и взыскания ее на основании исполнительной надписи нотариуса, если ее не внесли добровольно.

Напомним, обновленный закон о нотариате и нотариальной деятельности был принят 5 января 2024 года. Он вступил в силу с 11 июля.

Теперь нотариусы могут совершать некоторые действия удаленно, то есть без непосредственного личного обращения клиента. Это касается 11 нотариальных действий. Среди них:

выдача свидетельств о праве на наследство, о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, об удостоверении полномочий исполнителя завещания;

совершение исполнительных надписей;

свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой.

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