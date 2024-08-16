В Новополоцке под преследование попал многодетный отец — родственник Петруся Бровки
- 16.08.2024, 20:13
Евгения Шалгуна судили за «экстремизм».
Многодетного отца из Новополоцка Евгения Шалгуна, дальнего родственника белорусского писателя Петруся Бровки, судили за «экстремизм» по административной статье, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Имя многодетного отца из Новополоцка Евгения Шалгуна фигурировало 15 августа в расписании городского суда — ему вменяли ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Судьей выступала Зинаида Болоболова, какое решение принято по делу — не сообщается.
Супруги Шалгуны — работники Новополоцкой ТЭЦ. Евгений два года назад работал там слесарем по ремонту парогазотурбинного оборудования цеха централизованного ремонта. Его супруга Наталья была заведующей пищевым производством.
По данным правозащитников, бабушка Евгения — троюродная сестра классика белорусской литературы Петруся Бровки.
В 2022 году семья Шалгунов была среди финалистов городского смотра-конкурса «Лучшая многодетная семья».