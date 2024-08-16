закрыть
16 августа 2024, пятница, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Новополоцке под преследование попал многодетный отец — родственник Петруся Бровки

  • 16.08.2024, 20:13
В Новополоцке под преследование попал многодетный отец — родственник Петруся Бровки
Евгений Шалгун

Евгения Шалгуна судили за «экстремизм».

Многодетного отца из Новополоцка Евгения Шалгуна, дальнего родственника белорусского писателя Петруся Бровки, судили за «экстремизм» по административной статье, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Имя многодетного отца из Новополоцка Евгения Шалгуна фигурировало 15 августа в расписании городского суда — ему вменяли ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Судьей выступала Зинаида Болоболова, какое решение принято по делу — не сообщается.

Супруги Шалгуны — работники Новополоцкой ТЭЦ. Евгений два года назад работал там слесарем по ремонту парогазотурбинного оборудования цеха централизованного ремонта. Его супруга Наталья была заведующей пищевым производством.

По данным правозащитников, бабушка Евгения — троюродная сестра классика белорусской литературы Петруся Бровки.

В 2022 году семья Шалгунов была среди финалистов городского смотра-конкурса «Лучшая многодетная семья».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин