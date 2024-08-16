Урожай грибов добрался до Комаровки
- 16.08.2024, 20:33
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Какие цены перед выходными.
Дополняем хронику грибов новостями с Комаровки: там множество лисичек и подосиновиков, белые грибы появляются пока только эпизодически. Остальные ряды засыпало другой сезонной едой — кукурузой, кабачками, помидорами, арбузами, дынями и начинающейся брусникой. «Онлайнер» посмотрел, какие цены на Комаровке перед выходными.
Лисички стоят в основном около 9 рублей за килограмм, если покупать у людей, которые собирали их сами, будет немного дороже. Подосиновики сейчас стоят по 35 рублей за килограмм.