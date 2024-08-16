До +33 градусов ожидается в Беларуси в субботу
- 16.08.2024, 20:54
- 1,112
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 17 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, днем будет колебаться от плюс 26 градусов по северу до плюс 33 по югу. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.