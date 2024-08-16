До +33 градусов ожидается в Беларуси в субботу 16.08.2024, 20:54

1,112

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 17 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, днем будет колебаться от плюс 26 градусов по северу до плюс 33 по югу. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com