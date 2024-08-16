ВСУ атаковали Крымский мост?4
- 16.08.2024, 21:01
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Минобороны РФ заявило, что по мосту были выпущены 12 ракет ATACMS.
Министерство обороны РФ утверждает, что минувшей ночью была отражена массированная ракетная атака ВСУ по Крымскому мосту. В результате средствами ПВО якобы были сбиты все выпущенные по мосту 12 ракет ATACMS, заявило ведомство в пятницу, 16 августа, не предоставив никаких подтверждений.
По данным Telegram-канала «Крымский ветер», из-за ночной атаки ВСУ Крымский мост был перекрыт в течение четырех часов, движение возобновилось только утром, в пробках с обеих сторон скопилось около 2300 автомобилей.
По сведениям «Крымского ветра», в окрестностях Керчи в аннексированном Крыму зафиксированы пожары, есть повреждения неподалеку от горы Митридат. Жители Керчи рассказывали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения по ряду улиц, сообщил канал ASTRA.
Украинская сторона не комментировала ракетную атаку по мосту.