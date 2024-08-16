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ВСУ атаковали Крымский мост?

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  • 16.08.2024, 21:01
  • 7,314
ВСУ атаковали Крымский мост?

Минобороны РФ заявило, что по мосту были выпущены 12 ракет ATACMS.

Министерство обороны РФ утверждает, что минувшей ночью была отражена массированная ракетная атака ВСУ по Крымскому мосту. В результате средствами ПВО якобы были сбиты все выпущенные по мосту 12 ракет ATACMS, заявило ведомство в пятницу, 16 августа, не предоставив никаких подтверждений.

По данным Telegram-канала «Крымский ветер», из-за ночной атаки ВСУ Крымский мост был перекрыт в течение четырех часов, движение возобновилось только утром, в пробках с обеих сторон скопилось около 2300 автомобилей.

По сведениям «Крымского ветра», в окрестностях Керчи в аннексированном Крыму зафиксированы пожары, есть повреждения неподалеку от горы Митридат. Жители Керчи рассказывали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения по ряду улиц, сообщил канал ASTRA.

Украинская сторона не комментировала ракетную атаку по мосту.

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