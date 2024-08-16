ВСУ атаковали Крымский мост? 4 16.08.2024, 21:01

7,314

Минобороны РФ заявило, что по мосту были выпущены 12 ракет ATACMS.

Министерство обороны РФ утверждает, что минувшей ночью была отражена массированная ракетная атака ВСУ по Крымскому мосту. В результате средствами ПВО якобы были сбиты все выпущенные по мосту 12 ракет ATACMS, заявило ведомство в пятницу, 16 августа, не предоставив никаких подтверждений.

По данным Telegram-канала «Крымский ветер», из-за ночной атаки ВСУ Крымский мост был перекрыт в течение четырех часов, движение возобновилось только утром, в пробках с обеих сторон скопилось около 2300 автомобилей.

По сведениям «Крымского ветра», в окрестностях Керчи в аннексированном Крыму зафиксированы пожары, есть повреждения неподалеку от горы Митридат. Жители Керчи рассказывали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения по ряду улиц, сообщил канал ASTRA.

Украинская сторона не комментировала ракетную атаку по мосту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com