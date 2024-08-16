Ученые разработали новый тип колес

Ученые разработали новый тип колес1
- 16.08.2024, 21:11
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Их вдохновила капля воды.
Исследователи из Южной Кореи разработали регулируемое колесо, которое может менять свою форму в реальном времени для преодоления неровностей и препятствий на пути. Об этом говорится в исследовании в журнале Science Robotics.
Это открывает новые возможности для создания инновационных инвалидных колясок или мобильных роботов, которые могут эффективнее передвигаться по сложным поверхностям.
Колесо имеет «умную» цепную структуру, состоящую из блоков, соединенных спицами с центральной втулкой. Изменение расстояния между боками втулки изменяет длину спиц, что влияет на форму колеса: оно становится круглым для быстрого движения или деформируется для преодоления препятствий.
Тестирование этого колеса показало, что инвалидная коляска на двух колесах и четырехколесное транспортное средство смогли без проблем преодолевать большие препятствия и неровности, превышающие радиус колеса в 1,2 раза. Однако в ходе испытаний было обнаружено, что пыль и частицы, попадающие между блоками цепи, могут повреждать колесо. Поэтому исследователи планируют добавить защитный кожух в будущих версиях.
На создание такого колеса их вдохновила капля воды с поверхностным натяжением.