Туск не планирует баллотироваться в президенты Польши 1 16.08.2024, 21:17

Дональд Туск

Премьер-министр Польши наиболее вероятным кандидатом от своей партии считает мэра Варшавы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отверг возможность баллотироваться на пост президента РП в 2025 году. Об этом сообщает РАР.

По его словам, совместная кандидатура от «Гражданской коалиции» или всей «Коалиции 15 октября» должна быть объявлена до Рождества. Однако Туск отметил, что не планирует бороться за пост президента.

«Я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру. Ближайшие годы — это действительно очень серьезное испытание. Я чувствую себя компетентным и хорошим там, где я есть», - сказал политик.

Он также добавил, что наиболее вероятным кандидатом считает мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

«Не случайно, что Рафал Тшасковский во всех опросах представляется наиболее приемлемой кандидатурой. И это наиболее вероятный сценарий», - подчеркнул польский премьер.

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