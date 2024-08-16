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В Ивьевском районе мужчину ударило током во время подзарядки телефона

  • 16.08.2024, 21:29
  • 2,312
В Ивьевском районе мужчину ударило током во время подзарядки телефона

Он погиб.

Мертвого 54-летнего жителя деревни в Ивьевском районе нашли дома. Рядом с трупом были мобильный телефон и зарядное устройство с явными признаками неисправностей, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

На ладонях мужчины судебные эксперты выявили характерные для удара электрического тока «электрометки» — пораженные участки кожи, через которые произошел вход электрического разряда.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти — воздействие технического электричества.

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