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Могилевский институт МВД ищет профессора на зарплату в $28

8
  • 16.08.2024, 22:07
  • 3,930
Могилевский институт МВД ищет профессора на зарплату в $28

При этом кандидат должен владеть языком жестов.

Могилевский институт Министерства внутренних дел ищет сотрудника на вакантную должность профессора кафедры гуманитарных дисциплин, заметил сайт mogilev.media.

Претенденту обещают зарплату в... 90 рублей (около 28 долларов). Дело в том, что вакансия — даже не на половину или на четверть, а на 0,05 ставки.

При этом от кандидата ждут довольно специфические умения. В частности, он должен владеть языком жестов.

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