В парламенте Турции произошла массовая драка

В парламенте Турции произошла массовая драка2
- 16.08.2024, 22:17
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Из-за оскорбления партии Эрдогана.
Массовая драка произошла в турецком парламенте в пятницу, 16 августа. Ее причиной стала критика турецких властей оппозиционным депутатом.
Об этом сообщает NTV.
Парламент Турции собрался на внеочередное заседание для того, чтобы решить вопрос депутатского статуса Джана Аталая. Он отбывает 18-летнее заключение по делу о протестах против застройки Стамбула в 2013 году. Однако смог успешно баллотироваться из тюрьмы на парламентских выборах от «Рабочей партии Турции».
Во время выступления с трибуны его коллега Ахмет Шик воскликнул в адрес депутатов от Партии справедливости и развития – «У вас нет стыда!». После вынужденного перерыва Шик снова начал критиковать власть – и началась драка.
Стоит отметить, что лидером Партии справедливости и развития является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как депутат от Партии справедливости и развития Алпай Озалан бьет Шика, когда тот стоит за трибуной, и как Шик падает на землю. В этот момент другие депутаты спешат вмешаться и между ними начинается потасовка.