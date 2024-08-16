В парламенте Турции произошла массовая драка 2 16.08.2024, 22:17

2,578

Из-за оскорбления партии Эрдогана.

Массовая драка произошла в турецком парламенте в пятницу, 16 августа. Ее причиной стала критика турецких властей оппозиционным депутатом.

Об этом сообщает NTV.

Парламент Турции собрался на внеочередное заседание для того, чтобы решить вопрос депутатского статуса Джана Аталая. Он отбывает 18-летнее заключение по делу о протестах против застройки Стамбула в 2013 году. Однако смог успешно баллотироваться из тюрьмы на парламентских выборах от «Рабочей партии Турции».

Во время выступления с трибуны его коллега Ахмет Шик воскликнул в адрес депутатов от Партии справедливости и развития – «У вас нет стыда!». После вынужденного перерыва Шик снова начал критиковать власть – и началась драка.

Стоит отметить, что лидером Партии справедливости и развития является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как депутат от Партии справедливости и развития Алпай Озалан бьет Шика, когда тот стоит за трибуной, и как Шик падает на землю. В этот момент другие депутаты спешат вмешаться и между ними начинается потасовка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com